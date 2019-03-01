【觸及真心】李棟旭劉寅娜開始「一日」　韓國情侶紀念日好多花款

熱播tvN韓劇《觸及真心》昨天（28日）播出第8集，兩位主角李棟旭和劉寅娜亦已確認對方的心，開始秘密的地下室戀情。最新一集兩人更進展到親咀的地步，大派閃光彈。不少劇迷都表示終於由《鬼怪》的「前世今生CP」開始，等到兩人如願成為情侶。

早在前幾集《觸及真心》中，李棟旭和劉寅娜已由曖昧關係，一步步走近成為情侶。不過礙於李棟旭木獨的性格，一直不懂得如何向女方表達心意，令劉寅娜幾度受傷，多次推遲兩人拍拖的第一天。見到兩人始終無法開始戀情，相信觀眾都睇到非常鬱悶。幸好李棟旭鼓起勇氣表白，終於抱得美人歸，劉寅娜也隨即從後給了對方一個大擁抱。進展到昨天一集，兩人再一步發展到拖手外，兩人更在夜深無人的環境下，浪漫擁吻大派糖。

收到李棟旭的告白信後，劉寅娜立即奔跑過去從後擁抱他。（影片截圖）

《觸及真心》中，李棟旭曾向劉寅娜講過一句話「今天開始一日」（오늘부터 1일），被傷害到的劉寅娜亦曾多次對他說「我今天不做一日」，當中的「一日」代表甚麼呢？韓國人非常著重紀念日，因此他們會以「一日」來代表一段戀情開始。如果有韓國男生問：「我們今天一日？」的話，即是向女生告白，表示想與你發展成戀人關係。比起直接說「我們交往吧」，「一日」似乎更能給對方一種心動的感覺。

李棟旭在車上約劉寅娜去約會，並講到「今天開始一日」，讓女方超心動。（影片截圖）

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對韓國情侶來說，紀念日可說是多到崩潰！除了每月14日的各個情人節外，22日、49日及100日等都是慶祝的日子。首先「22日」（투투데이）與英文發音「two two」相似，代表兩人的意思。情侶會向朋友拿220或2000韓元，寓意祝福二人能夠繼續走下去，主要是小學生及中學生之間會慶祝的紀念日；而「49日」的韓文發音則於「交往」（사귀다）發音相似，所以不少韓國情侶都會在這一天慶祝。

兩人終於成功拖手，睇劉寅娜表情就知冧到爆。（影片截圖）

另一個韓國情侶重視的紀念日便是「100日」，通常會互相準備禮物及花外，男生亦會安排一整天的浪漫行程，向周遭的朋友大放閃。而其後每100日亦是情侶的紀念日之一，甚至部分會邀請朋友一同開派對。除此之外，韓國情侶亦非常重視11月11的「Pepero Day」（빼빼로데이），取其一生一世的意思，據說更要送雙數的Pepero餅乾，才能與情人長長久久。雖然「Pepero Day」是商人炒作的日子，可是不少情侶都會堅持互送Pepero餅乾，街上的便利店和超市更會在門前砌出Pepero餅乾牆，吸引顧客。

劉寅娜首先主動親吻李棟旭，沒想到他後來主動捧著女方的臉深情擁吻。（影片截圖）