【福爾摩師奶】杜大偉擁七火鍋店　仍願演小角色：全職老闆好悶

TVB懸疑推理劇《褔爾摩師奶》播出以來，話題不斷。除了掀起推理潮，估劇中誰是連環殺人魔「開膛手傑克」外，在劇中飾演警司「白羅拔」的杜大偉，首次挑戰演「半唐番」，無論演技和造型都獲網民一致讚賞。

對於「半唐番」角色獲讚，杜大偉接受《香港01》訪問時就稱劇集未出街前，一直在擔心觀眾難以接受：「好怕觀眾覺得假，始終我係做開兒童節目的，怕造型出來如果唔逼真的話，會有反效果。」他亦透露自己是在劇中第一個試造型，亦係最後一個完成造型的，因為經過數次的染髮、化妝和配隱形眼鏡，最後才有這個效果，真是落足心機。

白羅拔是一名「半唐番」！（IG圖片）

大偉亦透露這個角色是入行廿二年以來，第一次有監製親身打電話問他有沒有興趣演，所以相當感動！ （劇照）

不願做全職老闆 杜大偉望繼續演下去

入行22年，現年42歲的杜大偉除了主力做兒童節目和拍劇外，他另一身份就是火鍋店老闆，投資短短4年，已經開了7間分店，他更揚言有上市計劃。雖然要打理生意很忙，但杜大偉就稱從未打算減產，至今參演逾100部劇集的他，雖然大多數都只是配角，但只要遇到好角色，他亦心存感恩：「做全職老闆好悶，有機會都會繼續演落去。（演藝生涯目標係咩？）無乜特別目標，希望繼續遇到好角色、好劇本就開心，那怕只是一個小角色都無所謂嘅。」杜大偉更稱暫時與TVB合作愉快，亦不覺得人工低：「一份工作唔喜歡的話，好難做到22年。」

無論角色大小，大偉都堅持做到最好！（IG圖片）

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同伴相繼離巢 杜大偉亦曾經歷事業大起大跌

與杜大偉同期的節目拍檔蓋世寶和李天翔早前都相繼宣布離巢，對此，他就稱：「天下無不散之筵席，江湖再見，冇話捨唔捨得。」雖然杜大偉看似在演藝事業的發展上比起前兩位較好，但其實他亦曾經歷事業上的大起大跌。入行時有「小張國榮」之稱的杜大偉，曾與林峯、黃宗澤及楊怡等當紅小生花旦被封為「九男女」，備受公司力棒。但他就透露由於自己當時一朝得志，囂張又霸道而「自毀」前程，最後就自願申請去兒童組，一做就做了11年。

蓋世寶不滿再被減人工決心離巢。（IG圖片）

李天翔裸辭離巢TVB ，更稱最壞打算轉行。（IG圖片）

走過事業低潮 全靠另一半不離不棄

面對事業低潮，杜大偉坦言全靠當時還是女友的老婆走過低潮，被問對方做過最感動的事，他笑言：「其實一齊冇離開過我，陪伴我走過任何高低就是最大的感動。」他亦透露希望與老婆一起走到人生終點，相當浪漫。

提起老婆，大偉比較怕醜。（IG圖片）

揭露劇中角色本是悲劇人物

最後，雖然杜大偉未肯透露誰是「開膛手傑克」，但他就稱雖然自己表面上是一個奸角，但角色其實是一個悲劇人物，而且會有一個悲慘的童年，他亦透露自己會和徐榮有一段兄弟情：「之後劇情會交代返我們童年是一齊長大的，後來因一件誤會令我們反目，最後我當了警察，而佢只係個普通練目。」

劇情應該越嚟越好睇喎！（IG圖片）