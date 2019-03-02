【中華小姐2019】香港人抗拒小麥色佳麗？　王慧媛：媽笑我像農夫

4號佳麗王慧媛（Stephanie）身形真係好無敵！（陳順禎攝）

《2019國際中華小姐競選》將於3月2日晚正式進行，今屆除了有香港代表陳曉華之外有來自世界各地19位佳麗競逐后冠寶座。比賽前哨戰，就當然是泳裝綵排環節，其中全場最為矚目的，一定是身形高挑、有著健康小麥膚色的，來自「熱帶島國」夏威夷，的4號佳麗王慧媛（Stephanie）。今日（3月1日）泳裝綵排時，她穿著黑色比堅尼快步進場，即引起台下一眾傳媒的嘩然。

王慧媛表示自小就很喜歡保護別人，真係好有正義感。（陳順禎攝）

據資料顯示，她今年27歲，本職是一名模特兒，同時也是《2017年夏威夷華裔小姐》冠軍。身高約170cm的她，相比起其他佳麗顯得相當高大健壯，不能她接受《香港01》訪問就表示，來到香港之前，也有不少人說她的膚色以及身形並是優勢。「我以為亞洲人不是很喜歡膚色比較深的人，我媽媽常常逗我說：『你皮膚怎麼這麼黑，像農夫一樣。』我來之前，很多人也說，有可能香港人不會喜歡你的樣子，因為你曬太黑了，也比較壯。」



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2019年「國際中華小姐」亞軍王慧媛（Stephanie）真係好Fit。

不過，她卻說自己對自己的身體十分自豪：「我很Proud Of Myself（為自己而自豪），因為我為了鍛鍊我的身形非常之努力。所以我想代表夏威夷。我覺得夏威夷就是膚色比較深，比較陽光，所以我就用笑容來代表夏威夷。」訪問中，她也說，自己為了保持身形，需要每星期最少做三次Gym。「因為我很愛吃東西，所以我需要去健身，在香港也會找時間去健身。」



攝影：陳順禎

Video：葉志明