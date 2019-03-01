【中華小姐2019】間尺鼻真定假？　泰國新聞主播鄭子怡親自回答

泰國新聞主播，1號鄭子怡（Tavee Meeasang）奪得友誼小姐，談吐對答大方得體，待人又Nice，「友誼小姐」實至名歸。（陳順禎攝）

《2019國際中華小姐競選》今日舉行泳裝綵排以及互選友誼小姐環節，來自世界各地的佳麗真的是各有各精彩，各有各味道，有身形高大的、也有嬌小玲瓏、有健康小麥色皮膚、也有白皙通透皮膚的，有未經人工修飾的，也有疑似整容過的，說的的是1號來自泰國的佳麗鄭子怡（Tavee Meeasang）。本身在泰國任職新聞主播的鄭子怡，就表示已擔任了8年的新聞主播。最初負責娛樂方面的報導，後來才轉任至現在的新聞主播。

除咗樣貌，鄭子怡（Tavee Meeasang）的身材都被現場傳媒懷疑曾經「加工」過。（陳順禎攝）

問到為何會參加《2019國際中華小姐競選》，她表示自己的出生年份是1994年，正好是沈玉翎（曼谷）奪得「中華小姐」冠軍的一屆，所以從小就被告知的她，耳濡目染之下就決心也要成為「中華小姐」冠軍。另一方面，1號佳麗鄭子怡（Tavee Meeasang）的外形樣貌以至身才都被受討論，有不少人甚至認為她在身體多方面「做假」。她接受《香港01》訪問時回答「鼻子是真是假」的問題時，只笑著回答說：「Secret（秘密），哈哈哈。」

以下有鄭子怡的IG近照，有懷疑的不妨一看。