【如懿傳】舒妃原型葉赫那拉氏非自焚亡　獲乾隆盛寵翻牌至掉漆

舒妃（陳昊宇飾）誕下的皇十子病重，苦苦哀求乾隆（霍建華飾）讓兒子回到身邊。如懿（周迅飾）也前往勸說，雖然在意天象之說，但同為阿瑪的霍建華也盼望孩子平安，於是應允。但不幸的是，十阿哥難抵風寒薨逝。

「舒妃」陳昊宇在痛失兒子十阿哥之後一蹶不振，深深自責對不起「乾隆」霍建華，而霍建華也暗自許諾，待陳昊宇康復後，感情上要與她重頭來過。可惜炩妃（李純飾）從中作梗，向陳昊宇道出霍建華給她的坐胎藥實則是避子湯，令陳昊宇心灰意冷，鬱鬱寡歡。

李純故意將霍建華讓陳昊宇飲避子湯一事告訴她，令她心灰意冷，去同霍建華對峙。（視頻截圖）

陳昊宇對霍建華一見傾心，但由於她是太后（鄔君梅飾）的人，令霍建華處處提防，最終做了這對母子之間的棋子，讓她心如死灰，傷心欲絕，在圓明園中的春雨舒和館內引火自焚，令人唏噓。

得知真相的陳昊宇心如死灰，在圓明園中的春雨舒和館內引火自焚，令人唏噓。而周迅挺著大肚也去到現場，但火勢太大，根本無法衝入火場救人。（視頻截圖）

舒妃比乾隆少17歲 起居錄記載牌子翻至掉漆

歷史上的舒妃葉赫那拉氏是乾隆後宮中出身最高的妃子，身世顯赫，為滿洲正黃旗，先祖也赫赫有名，曾祖父是康熙朝重臣納蘭明珠，父親是兵部侍郎。她比乾隆小17歲，容貌美麗，品行端正，舉止優雅，頗有大家閨秀的風範，而且精通琴棋書畫，可謂內外兼備。在乾隆六年（1741年）時入宮便封為貴人，同年晉封舒嬪，深得聖寵。眾所周知，皇帝會以翻牌子形式決定當晚由哪位妃嬪侍寢，據清宮皇帝的起居錄記載，葉赫那拉氏的牌子被乾隆翻到掉漆，之後重新製作牌子，但不久之後又變得看不出顏色，需要再次製作，反復了好幾次。須知道，牌子要經皇帝之手，必定是用上等材料製作，不會輕易掉漆，而葉赫那拉氏的牌子重複做了幾次，可以看得出乾隆對之盛寵。

舒妃葉赫那拉氏是乾隆後宮中出身最高的妃子，內外兼備，深得乾隆寵愛。（視頻截圖）

在乾隆十四年（1749年），21歲的葉赫那拉氏行舒妃冊封禮，兩年後誕下皇十子，但尚未命名便夭折，年僅3歲，至此便再無子嗣。儘管如此，乾隆將淑嘉皇貴妃金佳氏所生的十一阿哥永瑆，以及孝儀純皇后魏佳氏的女兒和恪公主交予葉赫那拉氏撫養，延續了20多年。

儘管葉赫那拉氏喪子，但乾隆將十一阿哥以及九公主交予其撫養。（視頻截圖）

此外，歷史上的舒妃並不如劇中所講是自焚早逝，實際上她長壽過孝儀純皇后魏佳氏，即是劇中的炩妃，在後宮之主魏佳氏過世後，葉赫那拉氏成為後宮中位份最高的妃子，不過好景不長，短短兩年時間，她也因病離世，享年50歲（虛歲），除了有皇子、公主額駙為其穿孝之外，乾隆還親自到西花園舒妃金棺暫安處奠酒，結局好過繼皇后，享有頗高的待遇同禮節。