單親媽媽借錢賣腸粉養兩子　全靠發哥落力宣傳：佢介紹好多人嚟！

一向出名親民的發哥周潤發，除了凡有粉絲要求拍照，他都來者不拒外，人品亦是讓人讚不絕口。貼地的他更不時光顧平民小店，一位在大埔開設小食店的單親媽媽王莉莉更指全靠發哥令她起死回生。

王莉莉原本一直在家相夫教子，可惜丈夫在2013年於睡夢中因病逝世，突然失去經濟支柱的她雖曾領取綜援解燃眉之急，但還是希望靠自己一雙手養活兩名兒子的她就膽粗粗向家人借了一百萬，在大埔開店賣粉麵。可惜生意難做，小店每月都幾乎虧損3、4萬，在一次偶然的機會下，王莉莉堅持每日早上6時，過關到深圳向一名夫婦學做石磨腸粉，希望幫小店轉型。而她付出汗水，亦得到回報，除了獲不少街坊力撐外，看到報導的發哥亦聞訊現身小店買外賣，用實際行動支持。

Lily開業初期，每日都要凌晨5時開始磨米。(呂諾君攝)

王莉莉接受《香港01》訪問時就透露因為發哥的支持，令小店生意轉虧為盈：「某個周末門外大排長龍，突然有人叫我Lily，轉頭就見到原來係發哥叫我，當時真係受寵若驚！一個大明星，竟然會嚟到山旮旯地方幫襯我，真係覺得好幸運。佢亦都帶旺咗呢度，令我起死回生，多咗好多人嚟幫襯，好多謝佢。」

發哥每次都低調行善！（FB圖片）

仲有不少名星都幫襯過！

王莉莉稱發哥每次來買櫻花蝦腸和菜乾豬骨粥時，她都好感激發哥，但發哥從來都不覺得是自己功勞：「雖然佢表現得好平淡，但我聽好多行山友講話係發哥介紹佢哋嚟食嘢㗎。發哥真係好和藹可親，希望佢身體健康、生活愉快同好人有好報。」

現時Lily的食店在區內甚有名氣。(呂諾君攝)

雖然小店現時賺得不多，但王莉莉覺得曾有不少好心人幫助過她，於是她亦希望盡自己能力回饋社會：「我哋唔可以俾生活打敗，挫折每個人都會有，一定要有信心去面對，當係磨練，令自己成長。」現時王莉莉的小店除了推出長者優惠外，亦有推出「關愛計劃」，資助單親兒童為期一年的興趣班費用，相當有心。

施比受更為有福！(呂諾君攝)