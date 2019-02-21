【金像獎2019】周潤發郭富城無雙掀五虎爭雄　邊個有望開齋封后？

日前，第38屆香港電影金像獎公佈了提名名單，看點有三：第一，誰能拿最佳男主角備受關注，畢竟五位中就有四位大家熟知的演員：周潤發、郭富城、吳鎮宇、黃秋生，這樣的同台競技時刻不多了，以後將會更少。 第二，《無雙》成績耀眼，入圍了17項提名，除了最佳新演員、新晉導演和最佳兩岸華語電影這三項，其餘的每個常規獎項名單中都有它，就看獲獎會不會破紀錄了。 第三，三位內地女演員張靜初、曾美慧孜和黃璐誰能拿獎，也值得期待。

周潤發和郭富城憑藉《無雙》入圍了最佳男主角，兩虎相鬥，倒是非常符合電影主題。周潤發的角色瀟灑，郭富城的角色內斂，各有千秋（《無雙》劇照）

周潤發和郭富城憑藉《無雙》入圍了最佳男主角，這倒是非常符合電影主題。周潤發的角色瀟灑，郭富城的角色內斂，各有千秋。不過，周冬雨和馬思純式「雙影后」不常見。有時，拿最佳男主不那麼重要，重要的是，在什麼樣的對手面前得第一。雖然好幾部電影都看不到，在演技上沒法比較，但在這樣的陣容中，若是綜合往年成績，新舊賬一起算，這個影帝怎樣都不虧，含金量絕對足。

周潤發是三屆金像獎最佳男主得主，本次入圍金像獎距離他上次提名這一獎項，已經過去了8年，距離他上次獲獎，已經過去了19年。黃秋生曾兩次獲得金像獎最佳男主角，郭富城在3年前憑藉《踏血尋梅》拿到了最佳男主角，這是吳鎮宇第六次入圍金像獎最佳男主角。姜皓文在去年的金像獎中憑藉《拆彈專家》獲得最佳男配角。歲月不饒人，對於一位50後和四位60後而言，今年這個獎很重要，機會難得。

周潤發、郭富城、黃秋生、吳鎮宇、姜皓文…金像獎2019年最佳男主角陷「五虎爭雄」局面，按圖看他們從演以來的「輝煌履歷」▼

+ 8 + 7 + 6

其次，《無雙》拿到這麼多提名，毫不意外。這是一部非常經典的香港商業片，就連王耀慶飾演的加拿大員警跟女警的互動都猜到了結局，可還是感動，這就是經典。而且，它講述了一個人生悲劇，以商業片的方式，在某種程度上達到了文藝片的追求。《無雙》是一部結構和主題頗驚豔的電影，拿最佳編劇獎當之無愧。衡量一部電影劇本好不好，有一個標準是至少要留下一句台詞，當然此標準不適用專門的金句式電影。

《無雙》上映後，有很多對白在網上流傳，郭富城在電影中說：「其實像我們這種人，怎麼可能得到最好的？能找個代替的已經很不錯了。」這種悲劇，是非常普遍的，聞者傷心聽者流淚，人們永遠想要掙脫而時刻不在這種處境之中。這是點題句必須記得。現在還能想起來周潤發說的好幾句話，比如「只看到黑跟白的人，永遠都是失敗者」等等。

「像我們這種人，怎麼可能得到最好的？能找個代替的已經很不錯了。」在電影結尾，張靜初的秀清得悉郭富城飾演的李問根本從來沒有愛過自己後的反應獲內地網民熱討▼

作為大陸女演員，張靜初算是香港金像獎的老熟人了，這是她第五次入圍金像獎提名。在《無雙》中，她一人分飾兩角，影片快要結束時，她含着眼淚坐在沙發上抽煙那一幕，讓人印象深刻，失望、絕望、無奈都有，給電影加分不少。不僅如此，張靜初還是全片主題的象徵，象徵着男主夢寐以求的「真」，是一種理想，與此同時，她又是真實存在的「假」，肅穆、風情、悲情、智性，在電影了她演繹了很多面，在雙男主的擠壓空間裡，這個角色的魅力已經發揮到了最大。

張靜初離金像獎很近的一次，是2007年的電影《門徒》，不過那一屆的最佳女主角，被「大女主電影」《姨媽的後現代生活》裡的斯琴高娃拿走了。她在《門徒》裡演一個吸毒的女人，跟古天樂和吳彥祖有對手戲，演得非常好。只不過，在這類電影中，雖然有女主，但其實空間非常有限，所以張靜初離拿獎總是差那麼一點，如果這次又是陪跑，真的太可惜了。

《天水圍的夜與霧》、《門徒》，內地實力派女演員張靜初每次總是跟最佳女主角只差一點點…？▼

+ 4 + 3 + 2

近年來，內地女演員以文藝片的方式在金像獎中佔據一席之地。之前有春夏，今年有曾美慧孜和黃璐。2016年，演員春夏憑藉電影《踏血尋梅》拿到了第35屆金像獎的最佳女主角，着實讓很多人驚喜一把。今年，同樣是文藝咖、且在電影中有大尺度演出的曾美慧孜憑藉《三夫》入圍了最佳女主角。她在去年憑藉本片入圍了金馬獎，但未獲獎。

這位來自貴州的女演員，曾出現在多部文藝片中，比如婁燁的幾部電影，比如前不久的《地球最後的夜晚》，但戲份不多。這次出演陳果導演的《三夫》，亦是「大女主戲」，看過這部電影的網友說她是用生命在演出。看樣子，曾美慧孜是要在文藝片的道路上一條道走到黑的，唯有拿獎，才能走向大眾，演別的角色類型的機會才會更多。

為藝術犧牲，可以去到幾盡？甚至同鱔做「對手」！按圖看曾美慧孜《三夫》的演出▼

另一位內地女演員黃璐憑藉《G殺》入圍了金像獎最佳女配角，對大部分人而言，這又是一部神秘的電影。該電影在去年的金馬影展上出現過，巴哈G大調從頭到尾貫穿，是一部暗黑系電影。黃璐出演過多部口碑不錯的文藝片，比如《推拿》、《盲山》、《郊區的鳥》等，不過很多文藝片之外的觀眾知道她，可能是因為2017年的綜藝《演員的誕生》吧。

袁富華想必有的人已經認識了，他憑藉電影《翠絲》獲得了去年金馬獎的最佳男配角，《翠絲》也是第55屆金馬獎獲獎的唯一一部「純港片」。與此同時，惠英紅也憑藉該電影入圍了金像獎最佳女配角。所以，黃璐壓力也不小。

按圖看金像獎2019年另一類大熱話題作《翠絲》精彩劇照▼

+ 3 + 2

此外，《江湖兒女》、《你好，之華》、《我不是藥神》、《邪不壓正》和《嘉年華》入圍了最佳兩岸華語電影，雖然說是「兩岸」，一眼望過去，卻沒有台灣電影的名字。

按圖看第38屆香港電影金像獎提名名單▼

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】

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