【大埔古法腸粉店】單親店主花萬元搞關愛計劃　助單親童上興趣班

政府的「關愛共享計劃」向合資格市民派發最多4,000元，大埔一間民間小店亦有「關愛計劃」，上限更是一萬元？食店「友口馥」推出「關愛計劃」， 鼓勵一些單親兒童參加，在經過甄選後，其中一人可獲店主資助為期12個月的興趣班費用，最多為一萬元，並將由該店直接支付給興趣班機構。在商業社會有此做法，並非為了甚麼回報，全因店主過去，亦曾有過一段難過的時間。

育有兩名兒子的店主Lily，在丈夫因病離世後要獨力撫養兩名兒子。(呂諾君攝)

育有兩名兒子的店主Lily，本來一家四口樂也融融，但丈夫卻在5年前因心臟病突然離世。頓失經濟支柱之下，Lily與年幼兒子需要領取綜援渡日，她形容，當時生活十分困難，除了要「大屋搬細屋」，日常開支亦是很難應付。每月都是「僅僅夠用」，更遑論要讓兒子繼續參加原本的興趣班，「當時心入面好矛盾，一方面想好好培育小朋友，但另一方面係攞唔到錢出嚟……係好深切體會到，攞綜援嘅話好多機會都會被限制咗，唔可以學自己想學嘅嘢。因為當你手上啲錢有限嘅時候，日常生活食飯、搭車都解決唔到，想學嘢就係一種奢侈。」

獲親戚借錢開設食店，現時Lily的食店在區內甚有名氣。(呂諾君攝)

「有啲人讀書唔叻，但可能透過參加興趣班可以有所得著，甚至從中搵到終身興趣。」讓小朋友參加興趣班並非要贏在起跑線，相反的，Lily認為，在小朋友的成長期間。除了學業，培養興趣對於兒童的身心發展也是十分重要。本來她的兒子有參加英文、游泳等的興趣班，她自己也很愛畫油畫，但因丈夫離世後家庭不能負擔，要生活，一家人夢想、興趣只可全部放下。

幸好，過不多久Lily獲得一名親戚借錢，讓她開設食店，售賣石磨腸粉、糕點、粥品等等，她亦在店內放上數幅由她親手繪畫的油畫。雖然每天的工作忙碌，又要一邊照顧兩名兒子，但她的手藝慢慢受到街坊認同，獲得一致好評，現時每到周末，店外都會出現人龍。隨着生意漸趨穩定，Lily於是萌生回饋社會的念頭。

近日Lily推出「關愛計劃」，資助單親兒童為期一年的興趣班費用。(呂諾君攝)

「我呢個計劃目標主要係單親家庭小朋友，佢哋可以錄一段片講對自己興趣嘅一啲憧憬、目標，或者係寫一小段字表達有啲咩想學。」Lily指，經歷過單親撫養兒子的辛酸，因此希望可以向其他單親家庭伸出援手，她的目標是希望支持小朋友為期12個月的興趣班活動，因現時能力有限，名額只有一個，並於3月10日截止報名。除此之外，該店原來早有長者優惠，但凡長者來到購買食物都可減$4，「區內老人家較多，老人家又冇賺錢能力，平啲畀佢哋我又多啲客，對大家都係好事。」以一雙手創立事業，Lily希望小店都可做到「取諸社會，用諸社會」，「有得賺少少已經好夠啦。」