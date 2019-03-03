【任噏亂評‧中華小姐2019】賽果令人大跌眼鏡　最無辜是誰？

《2019國際中華小姐競選》由公佈名單到決賽當晚，短短兩星期沒有的賽事，轉眼間便結束了。香港代表5號陳曉華成功擊敗18名候選佳麗，成功摘下冠軍，而亞軍是來自夏威夷4號的王慧媛，季軍是來自紐約13號吳雅珠。賽果一出，網界嘩然，「TVB做馬做到咁？」之聲源源不絕，陳曉華突然間又背負了多一個罪名。

陳曉華在決賽中，才藝表現出準，問答環節顯得緊張，出來效果有點牽強，整桅的表演完全與冠軍談不上關係，賽後接受訪問也表示「沒想過會出手」和「沒想過奪冠」，顯得出連她自己也不滿意自己的表演。

陳曉華在決賽當晚表演空中呼拉圈，可惜表演出準。（葉志明攝）

+ 6 + 5 + 4

在決賽去到最後三強的時候，當主持人正準備宣佈冠軍誰屬時，陳曉華已經半喊形式準備得獎，可能是緊張，也有可能是「坐定笠六」。當然，在一直收看整個賽事的觀眾眼中，陳曉華得獎是奇怪的，而馬來西亞代表兼有「甜美女神」之稱的彭嘉伊連十強也入不了，也是一件想像不到的事。

彭嘉伊十強都進不到，實在令人意外。（葉志明攝）

造馬這個字，在網上的討論區不停出現，TVB又再一次成為了網民心中的幕後黑手。網民的忿怒是理解的，因為他們覺得看完整個過程後，出現這個結果是不能接受的，但網民是怒氣沖沖，陳曉華則是相當無辜。這位24歲的小女孩，由當選港姐一刻已備受壓力，然後在這半年時間看得出她有努力過，可惜到華姐決賽當晚連環失手，但卻依然奪冠，突然所有罪名再次加於她身上，但她能控制嗎？唯有希望她可以繼續做好自己。

一個選美節目，一個綜藝節目，作用當然是帶給觀眾娛樂，在兩個小時的決賽過後，觀眾要鬧要讚要討論也好，也成功造出輿論。TVB一直擅長這回事，我們不討論造不造馬，但若果一直觀眾都在這裡有差的感覺，以後還怎做下去呢？