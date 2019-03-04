【流行經典50年】JC現身唱《說散就散》　香港冇人識被誤認內地人

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昨晚的《流行經典50年》請來了一位比較新的歌手－JC陳泳彤，或是大家並不認識她，但有一首作品卻一定聽過，叫《說散就散》。在節目上，JC演繹了自己的首本名曲，亦唱出了盧巧音的經典歌《好心分手》，其獨特的唱腔足以令人留下深刻印象。不過，有網民卻在討論區上問她是不是大陸人，其實JC是道地香港人，只不過可能在大陸更紅。

在《流行經典50年》的訪問環節，JC表示自己是參加其公司的內部歌唱比賽而入行，翻查資料，當時她只有16歲，是4年前的事。一年後，發表出道作品《說散就散》，結果一炮而紅，這首歌去到目前為止，在Youtube的點擊率已經接近1億，相當強勁。

【中國好聲音】JC陳泳彤現身唱《說散就散》 會否第二輪被淘汰？

JC現身《流行經典50年》獻唱首本名曲《說散就散》。（影片截圖）

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《說散就散》這首歌由香港紅到去台灣和內地，更成為了內地人氣電影《前度3再見前任》的主題曲，不過並不是由她主唱，而是袁婭維，也間接令這首歌更加紅爆，但人們都是一直不知JC是誰。

JC並不是大陸人，在香港出生的她，今年20歲，中學就讀傳統名校讀嘉諾撒聖方濟各書院，現在是香港理工大學市場學系學生。當初推出《說散就散》時，只以JC的名字示人，而且沒有任何宣傳活動，因為當是她是不露面的，再加上是一首國語歌，令到不少人誤會了JC這位歌手可能是大陸人，又可能是台灣人，但不是香港人。其實她在2016年於老闆黎明的澳門演唱會已經試過以嘉賓現身示人，不過並沒有太多人留意到，直到在上年登上內地歌唱選秀節目《中國好聲音2018》，真真正正開始為人認識，不只香港，在大陸也是。

JC係正式香港人喇㗎！（IG圖片）

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