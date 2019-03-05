【專訪】入行20年不斷「循環」　容祖兒：好奇怪我仍然未厭！

一秒可以發生很多事，20年又可以眨眼就過了，那究竟永遠是有多遠？就在2019年之始，容祖兒踏進音樂生涯第20個年頭，奉上《一種永遠》，為「永遠」重新定義，也為自己的音樂旅程寫下新的一章。

回顧20年的樂壇生涯，Joey感慨地說：「有時候藝術的價值，就只待一個知音。」（〈一種永遠〉MV拍攝花絮）

永遠是指找對了的感覺

作為20周年的序幕，《一種永遠》在說Joey的追夢故事，而歌曲本身的經歷也在訴說一個關於際遇的故事——因為此曲創作人曾國綸早已轉行，原曲更在舒文的demo庫中靜候多時，至去年才重新被發現，並由楊熙的譜詞、波多野裕介編曲，為Joey帶來這首20年來難得一遇的曲風，Joey感慨地說：「有時候藝術的價值，就只待一個知音。」

所以Joey認為自己能掌握的，就只有做好本份，自己的努力終有機會讓人看見，被發現價值所在。因此，這首歌落到她手上，除了唱出回首20年的感慨之外，也道出其鍥而不捨，仍然一股作氣往前追求進步的心態。「原來當找到了一個興趣、一種職業，甚至是一個人，只要是對的人對的事，永遠的感覺便會呈現。」對Joey來說，對音樂事業的追尋是永遠的，那是一種沒有時限的感覺，讓她會「一次又一次又一次」的渴求每個機會，堅持到底。

永不夠遠的心態

這次Joey用上滿有音樂劇味道的曲風，從開首的平靜到後來的曲折、澎湃、激情，多變的旋律，驟聽起來找不到絲毫容祖兒過往的影子，是因為她希望藉此告訴大家其求變的精神，對未做過的事仍然充滿好奇，就像《一種永遠》MV中那個「永遠的自己」般——是個充滿衝勁、努力灌溉的女孩。「這首歌不是那種很大路，一聽便會喜歡的類型，但這就是我喜歡它的原因。」在多年經驗中，雖然已掌握成功的方程式，但Joey不甘於重複沒趣大路的效果。

如果人生中所有事情都不停重複的話就不再有趣了，所以今次我是強烈地想試，製成的效果未必是一開始就得到掌聲，但我每次唱這首歌也會被感動，希望也有知音人被我感動。 容祖兒

不甘重複成功方程式，多年來Joey還是日復日地為音樂事業而努力。即使不斷循環仍沒生厭，而且仍然覺得有進步空間，還是渴望飛得更高，走得更遠，這就是她以行動為「永遠」作出的最佳註腳。

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數數日子，距離Joey的20周年演唱會只剩下半年時間，在密集的準備工作中，其勇於嘗試的精神，不但見於曲風、舞蹈、影像效果之上，更能在她對自己立下的挑戰中體現出來。「《一種永遠》作為今年的序幕歌，而結幕歌…我希望可以是自己寫的歌。」當看見過往對自己創作沒信心的容祖兒，自信地向自己立下挑戰目標，當然令人更加期待其作品面世。就讓我們靜候這首20周年結幕曲，等待一同品嚐她以20年經歷沉澱、蘊釀的創作成果。

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