【皓鑭傳】安國君登基為帝3日就離世　最大原因可能同好色有關

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》愈播愈緊湊，劇情來到中段開始集中在秦國，呂不韋（聶遠飾）以趙國使臣身分原本是來議和的，但他則利用今次機會而另有目的，望得到華陽夫人的幫助助贏異人（茅子俊飾）歸秦，但這一切都要取決於安國君嬴柱（王茂蕾飾）的意思。

在劇中安國君為人好色﹑軟弱無能﹑一切都只聽華陽夫人的安排，名副其實就是「小男人」一名。原來不講不知歷史上的安國君亦差不多如此，更是中國歷史上在位最短的皇帝之一，亦是秦國31位帝王中在位最短的一位，做了三天皇帝就離世，零成就的他做得最成功的就是立贏異人為太子，令秦國日漸盛大繼而使秦始皇滅六國統一天下。

安國君軟弱無能，一切只聽從華陽夫人的指示做人。（網上圖片）

安國君軟弱無能為人無主見，所有事情都聽從華陽夫人（譚卓飾）指示，能夠坐上秦國太子之位，只能夠用「幸運」來形容。他是秦昭襄王嬴稷的二兒子，因為原本的太子悼在魏國做人質的時候去世，順理成章安國君就成為太子。這個太子之位一坐就15年，直到其父秦昭襄王去世他才登基為帝，此時他已經50來歲，當為父親守孝一段時間之後，他就正式繼位沒想到只做了三日皇帝就撒手人寰，享年54歲。

安國君做了15年太子先登基為帝。（網上圖片）

難得熬出頭成為一國之主，突然的離世的確令人懷疑。對此有不少人就猜測全因他自身有病問題而離世的，所謂的「有病」除了內在之外更存在外在，從小身體力弱經常生病，要靠藥物支撐才得以成長，亦因為從小不得志排老二，父親將所有希望集中在其兄長上，使他十分不快。不過最大原因可能同佢好色成性有關，為人好色的他妻妾成群甚至於多到忘記誰是自己妻妾，酒色縱慾過度絕對是令他致死原因之一。在《史記·呂不韋列傳》中提及「秦昭王四十年，太子死。其四十二年，以其次子安國君為太子。安國君有子二十余人。」當中是未計女兒在內，足以證明他好色一面。

安國君一生沒有多大成就，最大成就就是立贏異人為太子。（網上圖片）

贏異人為帝令秦國日漸盛大。（網上圖片）

到後來登基為帝，安國君幾乎對秦國零貢獻，不過幸好他的一個決定令後人為之讚賞，就是立兒子贏異人為帝。異人繼位之後下令大赦天下，又按功表彰功臣優待宗族親屬，布施百姓使秦國力量日漸盛大，到後來先有贏政。死後他繼位慢慢滅掉六國，統一中原建立秦朝是為「秦始皇」。

原本以為安國君是中國歷史上在位最短的皇帝，原來有一個人比他更短。就是金朝末代皇帝完顏承麟，他是做了半日皇帝而已。當時的金朝皇帝哀宗不想做亡國之君，就在短短時間內將帝位傳授給完顏承麟，原本安排隔日舉行登基大典，沒想到此時敵軍蒙宋就攻入城內令完顏承麟死於這一場戰爭中，金朝亦宣佈滅亡。

完顏承麟是中國歷史上在位最短的皇帝。（網上圖片）