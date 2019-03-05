MOMOLAND妍雨爆韓團辛酸　出道兩年仍零收入：我6個月冇食過牛肉

韓國女團MOMOLAND去年憑《Bboom Bboom》一曲人氣急升，九位成員泰河、娥仁、妍雨、娜允、NANCY、慧彬、JooE、JANE、DAISY不只獲得各大綜藝節目和廣告代言的邀約，還勇奪多個頒獎禮的獎項，不過MOMOLAND成員之一妍雨擔任SBS綜藝節目《美秋里》嘉賓時，卻透露MOMOLAND直至目前為止仍未出糧，令在場的劉在錫、梁世炯、林秀香、姜其永等人非常詫異。

MOMOLAND去年因《Bboom Bboom》一曲人氣急升。（視覺中國）

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《美秋里》是在村莊以推理形式尋找1,000萬韓圜（近7萬港元）獎金的遊戲節目。遊戲開始前，劉在錫問妍雨得到1,000萬想做甚麼時，妍雨卻道出心酸的事實：「至今我還沒有收入，所以如果我找到這1,000萬，將會是我第一筆收入，每天都是負債中。」因為韓國偶像出道前，娛樂公司先墊支訓練費用，偶像出道後，工作時所獲的酬金要先用作償還訓練費用，還清該筆費用後才會獲支付薪金。MOMOLAND雖然人氣急升，但過去一年的工作酬金似乎仍未足夠抵銷債務，所以在場主持無不感到心痛。

妍雨在《美秋里》自爆仍未有收入，伙食費仍有所限制。（影片截圖）

既然未有收入，生活費自然要應慳則慳，妍雨透露MOMOLAND的伙食費限制每餐7,500韓圜（約52港元），最近才提升至1萬韓圜（約70港元），妍雨又大呻已有6個月時間未有吃過牛肉，所以若成功找到1,000萬獎金，希望可以改善伙食，難怪林秀香也祝福妍雨能夠順利找到獎金。

劉在錫對妍雨的處境感到惋惜。（影片截圖）

林秀香希望妍雨能賺到千萬獎金幫補。（影片截圖）

逐格睇《美秋里》妍雨自爆偶像辛酸史