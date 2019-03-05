【如懿傳】嘉貴妃四子永璇永瑆最出眾　一個癡情一個有才力爭帝位

五阿哥永琪（邊城飾）教八阿哥永璇（馬柏全飾）騎馬，但被炩妃（李純飾）設計，馬柏全意外墜馬，因此摔斷了腿，導致以後不能正常行走。身為母親的嘉貴妃（辛芷蕾飾）將一切歸咎於邊城，儘管凌雲徹（經超飾）已查出緣由，卻以為是如懿（周迅飾）的意思，於是便掩藏了整件事，李純一箭雙雕之餘，還可以成功脫身。

金佳氏為乾隆一共誕下四個皇子，歷史上的八阿哥永璇是乾隆最長壽的兒子，也是清朝最長壽的皇子，享年87歲。根據朝鮮王朝編年體史書《李朝實錄》記載：「皇子四人中，第八王沉湎酒色，又有腳病，素無人望。」證實永璇的確有腳患，且無緣做皇帝，加上金佳氏過世時，永璇只有11歲，對其來講都是一個不小的打擊，也許正是因為不用煩憂國事，所以永璇會活到如此高壽。儘管乾隆嫌永璇舉止輕浮，但他卻不似父親般多情，反而非常專一。

李純命人在馬鞍中插針，八阿哥在騎馬時一夾便會扎傷隻馬，導致其墜馬斷腿，又成功嫁禍給五阿哥，真是一箭雙雕，得來全不費功夫。（視頻截圖）

永璇深愛宮女王玉英 元配知書識禮未獲寵幸

永璇在16歲時喜歡上一位名叫王玉英的宮女，想請求乾隆賜婚，但由於出身平凡，乾隆自然不會同意，於是便將大學士尹繼善之女章佳氏賜予永璇做嫡福晉。雖然章佳氏出身高貴，且飽讀詩書，端莊賢淑，不過也沒有獲得永璇的寵愛，之後永璇依然將王氏納做側福晉，據皇族族譜《玉牒》中記載，永璇共有兩個兒子，四個女兒，全部都是王氏所處，章佳氏並無生育。但其後幼子綿懋僅兩歲便夭折，王氏傷心過度，臨終前叮囑永璇終身不可再娶，而永璇也應允其要求，兌現諾言，即使王氏過世，也沒有寵幸章佳氏。

歷史上的永璇雖患有腳患，但卻是清朝最長壽的皇子，而且還是一個癡情種，非常專一。圖為《如懿傳》中永璇扮演者馬柏全。（網絡圖片）

永瑆為嘉慶爭皇位最大勁敵 為人刻薄吝嗇至死方休

除了永璇，金佳氏的另一位兒子，十一阿哥永瑆可謂是十五阿哥嘉慶帝的最大競爭對手，後被乾隆封為成親王。

永瑆從小就聰明好學，有主見，深得乾隆喜愛，也是乾隆諸多皇子中有名的書法家，頗有出息，因此也是太子的候選人之一。不過，永瑆有一個缺點，就是為人特別刻薄吝嗇。他的嫡福晉是富察傅恆之女，即孝賢純皇后的姪女。據聞富察氏嫁予永瑆之後，被其沒收嫁妝不得止，吃的是粗茶淡飯，衣着是粗布麻衣，堂堂大學士千金兼皇子福晉，竟然吃不飽，穿不暖，生活相當艱苦。一日，永瑆家中的馬死了，他便下令烹馬代膳，舉家上下連續幾日都吃馬肉。儘管乾隆也多番訓斥，指又不是缺錢，不用如此節儉，但永瑆依舊「死性不改」。連禮親王昭槤在自撰的《嘯亭雜錄》中也如此評價永瑆：「天性陰忮、好以權術馭人。持家苛虐，護衛多以非罪斥革。」等劣評。而永瑆的王府中建有一個小金庫，專門用來存放銀兩，富察氏的嫁妝也在此，他從不輕易花銷，可謂「有進無出」。

即使永瑆此般「持家苛虐」，但他也活到了71歲，不過，他吝嗇的本性可以說去到了人生的最後一刻。當他得知自己行將就木時，不洗澡也不洗頭，因為能省水，更別說換件得體的服裝，他謂：「我死後，裝進棺材被埋地下，早晚會被蟲子啃光，不是白白浪費了做衣服的錢？」真是令人啞口無言。可惜，永瑆省吃儉用一生，辛苦積攢的銀兩最終被子孫全數偷走，至少有八十萬兩。