樂瞳着校服毫無違和感　大時大節cosplay學生妹誘惑男朋友

ViuTV新節目《晚吹：女學生‧吹水班》將於星期三（3月5日）首播，駱振偉（Thor）、嚴祺（Yimk）和彭嘉桓（Moley）將會和穿着校服的女嘉賓論盡讀書時期的趣事，第一集就邀請到穿校服也毫無違和感的樂瞳擔任嘉賓，重溫校園生活的美好時光。

樂瞳穿上校服，為《晚吹：女學生‧吹水班》擔任首集嘉賓。

樂瞳透露母親任職懲教處，家教相當森嚴，所以樂瞳中一至中五都是個乖乖女，媽媽還設下晚上10時前歸家的規矩，就算哭着求媽媽修改家規也不得要領，結果每次和同學約會都要先行離開，直至中五後樂瞳主動向母親要求到英國讀書，才能成功擺脫母親控制獲得自由。

樂瞳慨嘆母親管教森嚴，直至到英國留學才重獲自由。

雖然樂瞳聽教聽話，但她中四時也試過瞞着家人和轉校生拍拖，而主持問到樂瞳有沒有試過穿着校服嘗禁果，樂瞳就支吾以對，不過也透露在大節日時會扮成學生妹送驚喜給男朋友，至於是甚麼驚喜呢？相信只有樂瞳和男朋友才知道了。

樂瞳話大節日會扮成學生妹送驚喜俾男朋友，至於係咩驚喜就真係耐人尋味啦！

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