【皓鑭傳】秦國出現最多人質　嬴異人原來係史上首位太上皇

有睇無綫熱播內地劇《皓鑭傳》都知道，嬴異人（茅子俊飾）在趙國當質子（人質）有多麼的可憐，猶如囚鳥的他一舉一動被監視着，甚至於當秦國步步攻打趙國時，趙王就拿嬴異人出氣，這就是他身為質子的命運。而原來不講不知，在中國歷史上秦國是出現最多質子的國家，而嬴異人更是第一位被封為「太上皇」的國君！

嬴異人是少可由質子登上國君的人。（網上圖片）

被挑選成為質子好大原因是不受寵愛，而嬴異人正正就是好例子。因為他父親安國君（王茂蕾飾）妻妾成群有兒子超過20人以上，而亦因他的母親夏姬不得寵關係，促使嬴異人被送往趙國做質子。而質子往往都不會挑選高地位之人，通常是從次子以下的公子中挑選。

在那個年代（戰國時期）是中國歷史上出現最多質子的時期，全因國與國之間要結盟互求信任，是一項非常重要的外交活動。而當時七國中（秦、魏、韓、趙、楚、燕、齊）就數秦國出現過最多質子，包括秦昭襄王嬴稷（燕國為質）﹑悼太子（魏國為質）﹑嬴異人（趙國為質）及其在趙國出生的兒子嬴政（跟隨父親在趙國生活），他們均無自由生命更被母國視為可有可無。

安國君因為嬴異人母親不受寵關係，而挑選他為質子。（網上圖片）

做質子的通常都命中註定難歸母國，當國與國之間出現分歧之時，質子的生命是沒有保證的，當他們出現問題都不會影響母國的大局，當有危險母國亦不會主動去營救，因為他只是一位可有可無的「禮物」而已。不過都有例外的，就好似嬴稷﹑嬴異人是少可由質子登上國君之位的人，前者是得到趙武靈王幫助；後者則得到呂不韋（聶遠飾）幫助，以使他們歸秦打好基礎，先令嬴政統一天下。

嬴異人因為得到呂不韋的幫助而順利歸秦。（網上圖片）

另外，許多人都會以為中國歷史上，第一位被封為「太上皇」的就是清朝的乾隆皇帝，其實第一位被尊封該稱號的是嬴異人，雖然他是去世後被追封的，但的確「太上皇」之號是由他開始。他是第一位有如此稱號者，更是第一位死後被追封者，第二位被追封則是唐朝的李敬，之後中國歷史上就完全沒有出現第三位了。而第一位在生時，被尊為太上皇的則是漢高祖劉邦之父劉太公，乾隆則是在生時被尊封的最後一位。

乾隆是中國歷史上最後一位太上皇。（網上圖片）