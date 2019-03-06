【如懿傳】辛芷蕾試鏡5次終演嘉貴妃　拍劇途中被霍建華摑到懵！

嘉貴妃（辛芷蕾飾）在臨死之前將生前做的所有壞事透露給如懿（周迅飾），但否認傷害舒妃（陳昊宇）同五公主璟兕（林瀞怡飾），以及穎妃（張佳寧飾）的孩子。她的兒子四阿哥永珹（胡先煦飾）過繼給和碩履懿親王胤裪作為嗣孫，而永璇（馬柏全飾）同永瑆則交由太妃撫養。嘉貴妃一生鍾情北國世子（李光潔飾），為兒子、母族謀劃利益，但最後才得知世子是涼薄之人，要與其劃清界線，永珹更永無可能做皇帝，於是嘉貴妃心灰意冷，含恨而終。

雖然劇中的嘉貴妃令人憎恨，但自從有炩妃（李純飾）的加入，嘉貴妃的「宮鬥能力」下降不少，更次次被一眾妃嬪圍攻，深感不忿，但最終都被炩妃施計冤死，不少觀眾也慨歎「她也只是一個可憐的女子」、「比起嘉貴妃，我更討厭炩妃」等。嘉貴妃前期攻於心計，性格上受不了半點委屈，不會由得被他人欺負，即使被眾人排擠，但她也依然堅強。

嘉貴妃同炩妃可謂有本質上的分別，她心繫世子，一心只為母族、兒子謀劃，當她的兒子們不會再受到威脅時，便已收手。但炩妃的骨子裡就非常壞，她出身卑微，嘗盡苦楚，且貪慕虛榮，一心只想攀龍附鳳，自卑、自私、狠毒、善妒，不忠不義，不講道理，犧牲他人為自己謀利等。（微博圖片）

而「嘉貴妃」的扮演者辛芷蕾天生就有一副「不好惹」的面孔，眼尾上揚，眼神凌厲，予人一種距離感。她在劇中的演技備受讚賞，有很強的感染力，當初試鏡時，導演一直在考慮她做「衛嬿婉」定「金玉妍」，試鏡五輪之後才確定讓她出演「北國貢女金玉妍」，因她的五官富有異域風情。

單看海報已經感覺到辛芷蕾的「殺氣」，演宮鬥劇真是再適合不過。（微博圖片）

憑藉「嘉貴妃」一角，辛芷蕾受到了不少關注，在劇中更是被乾隆（霍建華飾）又打又踢，她曾經透露在拍攝時被霍建華掌摑一巴之後，整個人痛到懵，旗頭頭飾散落一地，連戲都接不上；而在第63集中，她被迫要同「四阿哥永珹」胡先煦分開，在關門的時候，左手也不慎被門夾到，網友們見到都替她「肉赤」，看來都吃了不少苦頭。

見到辛芷蕾的手被門夾住，不少網友都替她心痛，演員為了拍戲，有時真的會吃不少苦頭。（視頻截圖）

辛芷蕾小時候出身不算富裕，父親癱瘓在床以後，經常需要打針吃藥，要花很多錢，而母親要在跟前照料，所以辛芷蕾無疑成為家中的支柱，原本就讀中央戲劇學院的她也中途輟學，提前進入社會打工賺錢，照顧父母和弟妹。辛芷蕾2011年憑藉凌瀟肅、薛凱琪主演的劇集《畫皮》中「素素」一角出道，其後多是做配角，2017年在張震、楊冪主演的電影《繡春刀Ⅱ：修羅戰場》飾演「丁白纓」，但也未有太大迴響。直到《如懿傳》的播出，她才廣為人知，足足用了9年時間。

雖然辛芷蕾樣貌看似「不好惹」，但她的可塑性非常高，在最近播出的劇集《怒晴湘西》中的表現也大獲好評。（微博圖片）

同劇中的「嘉貴妃」一樣，辛芷蕾也是一個有個性、直言不諱、野心勃勃，在圈中少有「敢言」的藝人。2017年，她在參加內地綜藝節目《演員的誕生》時引起不少爭議，皆因當時她輸給了與她同場飆戲的女演員舒暢，令她不服氣，在訪問中自認「女演員之間，可能誰對誰都不是很服氣」，更直言「我沒有預設過自己會輸」，這番說話播出之後，不少網友在她微博留言區咒罵，不依不饒，而辛芷蕾也直接質問對方：「都沒完了是麼？你再罵一句試試？」面對網絡欺凌她會適時做出反擊。

家人被網友出演中傷，辛芷蕾也沒有一味啞忍，會做出反擊。（網絡圖片）

而在這之前，辛芷蕾在內地劇集《戀愛先生》中飾演的「顧蕾」也相當有心機，也被網友大鬧，她也在微博回應到：「街上看見我也別想著來打我，我會還手的。」（微博截圖）

大部分網友很熟悉辛芷蕾的一句說話是「我挺想紅的」，直接果斷。她去年在內地節目《星空演講》中坦言自己對金錢有慾望，曾經她患有肝癌末期的公公到北京找她，但因為生活費不多，連一頓烤鴨都無辦法請公公吃；而她爸爸癱瘓臥床時，想要一部電腦，可以通過網絡同親人們聊天，但也因為拮据而拒絕了爸爸，如今她事業略有起色，但公公同爸爸已不在人世，子欲養而親不在，想必是心中最痛，所以辛芷蕾說：「我希望自己永遠都不要再因為一頓飯，因為一個電腦去後悔，去自責。」

辛芷蕾的演藝之路絕非一帆風順，她敢做敢言，不矯揉造作，因此也吸引不少fans，但同時也有很多網友不受落。（VCG）

辛芷蕾不妥協、不將就的性格成就了她今日的事業，相信她憑藉強大的內心，敢言的魄力，會闖出自己的一片天！

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