【耀眼】韓志旼變老整容被嘲笑　韓國流行「孝道整容」係咩玩法？

由韓志旼、南柱赫和金惠子等主演的熱播韓劇《耀眼》，昨天（5日）播出第8集，創下播出以來首都圈最高，超過10%的收視。今集講到從25歲的韓志旼一下子變成婆婆（金惠子飾），面對外觀變老，皺紋越來越多，韓志旼燃起了整容決心，可是卻被診所的年輕人細聲討論。不過現實中，韓國其實存在「孝道整容」，與劇集中長者被指指點點的情況完全不同 ？

第8集中的韓志旼帶著老婆婆的外貌，自信滿滿去到整容診所接受咨詢。可是一進門，就被在場的年輕人注視，更有一對無禮男女出言嘲笑。對著有老花眼，連報名表都看不清的她們說：「不是應該去眼科嗎？不是這裡吧。」男子其後更拿出手機偷拍，可是被韓志旼見到並要求他把照片刪除。

與朋友一同到整容診所的韓志旼（右），竟遭到現場的年輕人細聲講大聲笑。（影片截圖）

沒想到毫無悔意的男女竟再次出言嘲笑，於是韓志旼霸氣回應：「人都老了，也沒有人看了，是不是何必浪費錢整容嗎？我不是因為別人而整容，是為了自己而整。」比喻自己只是與來這裡的年輕人一樣，對自己有不滿意的地方。她最後更暗串對方要割雙眼皮外，又要開眼頭眼尾才能勉強看到陽光，又形容對方的鼻塌到像常被人一樣，令觀眾大快人心。

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韓志旼除了面對外貌變老外，也漸漸感受到自己與同齡朋友的差距。（網上圖片）

可是在整容風氣普遍的韓國社會中，上年紀的人整容絕對不是會被歧視。數年前韓國已出現「孝道整容」，不少子女會把整容手術當成禮物送給父母，作為孝順的表現。從前父母會在孩子高中畢業時，送上整容手術做禮物，希望子女能過更好的人生。可是近年卻反過來，變成子女會在新年或中秋等長假期，帶父親到醫院進行簡單整容手術，例如消除皺紋或眼袋等。由於韓國人非常著重外表，因而令「孝道整容」大受歡迎。不少診所更推出優惠，實行子女與家長二人同行。

「孝道整容」在韓國大受歡迎，醫院也看準商機，推出多種不同優惠。（網上圖片）

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