全炫茂、韓惠珍宣布分手　暫停演出《我獨自生活》免尷尬

韓國MBC綜藝節目《我獨自生活》主持全炫茂和韓惠珍去年二月公開戀情，又不時在《我獨自生活》大曬恩愛，網民均對這對「長短腳之戀」羨慕不已，不過今日（6日）全炫茂和韓惠珍承認兩人已經分手，全炫茂和韓惠珍透過經理人公司發表聲明，參演明晚播出的《我獨自生活》之後，將會暫停參與《我獨自生活》。

全炫茂和韓惠珍承認經已分手。（網上圖片）

全炫茂和韓惠珍透過《我獨自生活》邂逅，去年曾一度傳出分手消息，兩人在《我獨自生活》中亦「面左左」，氣氛頗為尷尬，不過全炫茂和韓惠珍均否認分手，還在《MBC演藝大賞2018》大放閃光彈，韓惠珍獲得「綜藝部門女子最優秀賞」時當眾感謝「炫茂oppa」，可惜兩人最終仍宣告分手，全炫茂和韓惠珍在聲明中表示，與《我獨自生活》節目組商議後，決定參演明晚播出的《我獨自生活》之後，將會暫停參與《我獨自生活》，並對個人生活影響節目感到抱歉。韓國網民對全炫茂和韓惠珍分手，以及暫停演出《我獨自生活》感到非常可惜。

全炫茂和韓惠珍曾在MBC演藝大賞大曬恩愛，可惜最終仍分手收場。（視覺中國）

觀眾短期內也難以看到全炫茂和韓惠珍同場參與《我獨自生活》了。（網上圖片）

重溫全炫茂和韓惠珍甜蜜點滴