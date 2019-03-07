張曦雯當年直播打機原來有段故　與神秘「男友」成日傾打機！

張曦雯（Kelly）今日為化妝品牌開幕活動擔任嘉賓，並即場為拍檔郭子豪化上底妝，而且有板有眼。Kelly話子豪so lucky，皆因其實自己很少幫別人化妝：「自己慣咗自己嘅五官，邊度凹邊度凸，但化人哋就好唔同！」

（左起）張曦雯（Kelly）、郭子豪、林芊妤和王曼喜今日（6日）出席化妝品牌開幕派對。（陳順禎攝）

她笑言自己並不擅長化妝，雖然在YouTube有一個接近1萬8千個訂閱粉絲的頻道，不過都無謂拍片教壞人。Kelly表示自己經常在YouTube學化妝，更是某一位YouTuber的忠實觀眾：「我好鍾意Elva（倪晨曦），佢係我朋友嚟，不過佢真係好叻，我知佢做嘢有時都會自己化妝，真係做得好好。（下次有機會一齊合作拍片？）係喎！下次可以同佢傾吓，哈哈。」

Kelly覺得透過玩射槍和打喪屍遊戲能舒解壓力和發洩情緒。（陳順禎攝）

Kelly當年因為在YouTube直播打機而得到「打機女神」的稱號，但不要因為她很久沒再直播就以為她已不再打機，只是因為工作太忙才沒空開直播：「其實我每日都有打機嘅，我依家玩緊Anthem，同埋尋日下載咗Metro Exodus，係伍允龍叫我玩嘅！」Kelly笑稱伍允龍是個很好的「打機朋友」：「佢打機好叻㗎，叻過我。其實我初時打機開live都係佢提議嘅，佢係我好朋友，而且又好鍾意打機，所以我哋成日都傾打機嘢！如果遲啲我哋有時間可以約埋一齊直播打機！」

Kelly表示自己絕對不是打機最出色的藝人，因為行內都有很多人卧虎藏龍。（陳順禎攝）