【皓鑭傳】厲皇后殺人手段好高明　玩「心理戰」連老公都唔放過

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》中，大家除了佩服呂不韋（聶遠飾）的機敏﹑讚嘆李皓鑭（吳謹言飾）的聰明﹑驚訝嬴異人（茅子俊飾）的心機之外，還有一位更是令人心寒，她就是趙國皇后厲氏（寧靜飾），為人冷酷無情心機陰沉，在她的人生中絕對沒有「仁慈」這兩個字，甚至連老公﹑女兒都無情講，玩「心理」戰術了得令人敬佩。 雖然她手段狠辣，但她始終不及有「史上最狠毒皇后」之稱的呂雉，她擅長玩身理戰術夠直接，毒殺人的手段至今仍為後人驚懼。

厲皇后的冷酷無情令人相當驚懼。（網上圖片）

有留意厲皇后的所作所為都知道，她從來都不喜歡弱者，只有聰明的人她才看得起。表明上她只是後宮主人，是趙王的正室，為人分明正直不多管閒事，只做好女人該做的本份就好。但實際上她暗藏權力，甚至於玩弄整個趙室的股掌之中，凌駕於趙王的頭上，一舉一動極有侵略性，是一位冷酷無情的女人。

她的可怕並不是只是一個「殺」字，而是玩「心理戰」。對她來說「仁慈」根本就不存在。就好似公子蛟（洪堯飾）之所以反叛，好大部分因為她所造成，因為公子蛟當年生病其母就帶他求厲皇后給予醫治，但厲皇后就覺得憑甚麼要給予醫治，講出一句「我沒有兒子」，公子蚊的母親就自殺，他就成為厲皇后的兒子，理所當然給予醫治，而厲皇后從此就是公子蛟的庇護者。但往後厲皇后只是利用他而已，生死根本不放在眼內。

厲皇后眼中沒有「仁慈」兩個字。（網上圖片）

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非親生骨肉如此其實在當年可屬正常，但親生骨肉亦如此就真的相當殘忍。就好似她的親生女兒公子雅（海鈴飾）似的，認為「愛」是一種掠奪﹑佔有，使她心理非常不平衡：「我的母親是一個冷酷的女人，是一個無情的母親。在我五歲的時候想要抱抱你，感受一下母親的溫柔，但被你斥為不守儀態。七歲那年，你殺了我的乳母，僅僅是因為她一時忘形，在我臉頰上親了親，你不準我愛別人，更不準我愛你，之後我就得不到一絲的愛。」

厲皇后最厲害是玩心理戰。（網上圖片）

公主雅心理不正常全因厲皇后造成。（網上圖片）

除此之外，她最厲害手段就是借刀殺人，殺了元少妃﹑宋美人﹑劉長使等數之不盡，連趙王她都敢殺，因為他背叛了曾經對她愛的承諾。她不直接當面殺害，而要他人死得不明不白絕對是高手一名。不少網友都覺得她可怕根本就是毒婦。

但似乎毒不過漢高祖劉邦的皇后呂雉，同樣因為妒嫉心發作而令她狠毒起來。因為自劉邦得天下之後，就寵幸年輕貌美的戚夫人，因而冷落了呂雉。後來在妒忌心作祟之下，她就想起了一個報復方法就是「人彘」（讀音：痔），將戚夫人的頭髮剃光，斬去四肢手腳，挖去雙眼用煙燻耳、又要她服啞藥，最後將其扔去茅坑之中，其手段比起厲皇后的直接殺人，絕對是驚駭非常。其後，「人彘」這種酷刑在武則天時代就改良為「骨醉」，行刑的方法同「人彘」差不多，只是最後將人放落一個裝滿酒的大缸中，令其生不如死。

張可頤曾經飾演呂雉。（網上圖片）