韓國前MMA選手金東炫爆減肥秘方　全靠一樣飲品：冇運動都可以瘦

有句話叫「減肥是女人終身事業」，其實對部分運動員而言，體重也影響運動成績，所以要想盡辦法維持體重。韓國前綜合格鬥（MMA）運動員金東炫曾在MBC綜藝節目《Radio Star》透露格鬥運動員的減肥秘方，號稱服用該秘方的話「不做運動也可以，配合運動效果更佳」，究竟跟着金東炫的減肥秘方瘦身的話成效如何？4日播出的MBC節目《現場直播今日早晨》就為觀眾追查。

不少女性為了保持美好身段，鍥而不捨落力減肥，女星姜素拉就是其中之一。（視覺中國）

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金東炫表示MMA選手在備戰關頭為了調節食慾，會飲用肉桂粉調製而成的肉桂水，不只低熱量，還會令人有飽腹感，加上味道有點甜，是MMA選手的減肥秘密武器。《現場直播今日早晨》訪問MMA選手蘇志賢（音譂）和金恩在（音譂），兩人皆承認MMA選手會靠肉桂水控制食慾，從而達致減肥效果。金恩在又稱：「一日大約喝7公升（肉桂水），雖然每人體質都不一樣，也大概能減4至5公斤。」蘇志賢更笑言肉桂水原本是專業運動員都知道的減肥秘密，現在因《Radio Star》而街知巷聞感到可惜。

金東炫在《Radio Star》透露MMA選手都飲用肉桂水減肥。（網上截圖）

金恩在稱一天會飲用7公升肉桂水控制食慾。（影片截圖）

MMA選手運動量大，減肥或非難事，對於一般人而言成效又會如何呢？《現場直播今日早晨》訪問跟隨這道秘方減肥的家庭主婦李妍秀（音譯）。李妍秀過往頗為肥胖，大肚腩和粗手臂顯而易見，2015年因健康問題開始減肥，每天用1至1.5小時飲肉桂水和吃水果充飢，戒食碳水化合物，最終成功減13公斤，並能穿着中碼上衣。

李妍秀同樣靠肉桂水成功減肥。（網上截圖）

家庭主婦李妍秀以往身形肥腫難分，2015年因健康問題決心減肥。（網上截圖）

如今李妍秀已成功減肥，能穿上中碼上衣，回復纖瘦身形。（影片截圖）

李妍秀比起以前足足瘦一個碼！（影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

肉桂水是否真的能夠幫助減肥呢？家庭專科醫生趙美京（音譯）指肉桂能令血糖和膽固醇降低，對減肥有一定幫助，但趙醫生又稱，新陳代謝較慢的人士卡路里消耗較遲緩，減肥效果不太顯著。無論如何，金東炫已成功掀起肉桂減肥風潮，據售賣肉桂的業界人士表示，肉桂銷量比過往急升七倍，不過是不是所有人也能跟着肉桂減肥法成功減磅呢？就要留待各位網友的報告了。

趙美京醫生指肉桂水的確有助減肥，不過不是所有人都適用。（網上截圖）

肉桂水調配方法：

將各一茶匙的肉桂粉和蜂蜜加入500毫升的熱水並攪勻，可以按口味調節蜂蜜量，但不能加入砂糖調味。

逐格睇點樣沖肉桂水啦！