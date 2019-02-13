鄒文懷兒子拍片教科學減肥法：唔瘦就批個頭畀你當凳仔坐！

正所謂「減肥是女人終身事業」，不少愛美的女性為了追求塑造纖瘦身型，所以嘗試不同減肥方法，但有些減肥偏方或導致體重不跌反升。著名醫生鄒重璂和太太李敏華（Amanda）一同開設YouTube Channel「毛豆醫學院」，為大家講解三個科學減肥法，他更揚言跟足這三個減肥法六星期必有成效，否則「批個頭畀你當凳仔坐」！

鄒重璂和太太Amanda一同開設YouTube Channel「毛豆醫學院」。（網上圖片）

1. 選擇適合飲食

鄒重璂在影片稱若想有效減肥，需避免進食含有四個「S」的食物：糖（Sugar）、澱粉質（Starch）、零食（Snack）和酒類飲品（Spirit）。鄒重璂強調有甜味的食品均視作含有糖份，鄒重璂和Amanda更指出水果是致肥元兇之一：「水果有果糖，唔好以為水果唔會肥，水果係相當肥。」鄒重璂也表示，減肥時不宜進食飯、麵、麵粉、薯仔、麵包等食品。

至於減肥有甚麼是必食呢？鄒重璂認為減肥時需吃含有蛋白質和脂肪的食品。相信不少人顧慮蛋白質會引致高膽固醇，Amanda卻指出：「本身如果你高膽固醇，唔會因為唔食某啲嘢而降低膽固醇；如果你本身唔係高膽固醇，亦都唔會食某啲嘢而變成高膽固醇。」鄒重璂又稱人必須吸收油分，而且脂肪不會產生胰島素效應，所以脂肪並不會致肥。

減肥首要條件必定是管住嘴巴，糖、澱粉質、零食和酒類飲品都是必不可碰。（影片截圖）

2. 進食時間是關鍵

鄒重璂和Amanda建議大家限制自己六至八小時內進食，其餘時間均不能吃東西，也不能少吃多餐。雖然政府常常提倡香港人必須要食早餐，但鄒重璂卻大唱反調：「喺農業社會要耕田，你即食即用（能量），脂肪唔會儲存，而朝頭早胰島素抗性最高，所以朝早你食咁多澱粉質，會刺激胰島素分泌特別多，所以早餐就唔好食。」

不單是食品種類有限制，就連用餐時間也有限制。（影片截圖）

3. 必須做運動

做運動當然是減肥其中一個成功要訣，而鄒重璂亦指出做運動有兩個方式：H.I.I.T（高強度間歇性運動）和L.I.S.S（低強度持續性運動）。H.I.I.T是指隔日做十分鐘運動：「通常係一分鐘一個循環，做30秒抖30秒，做40秒抖20秒…..限制因素係差唔多喘氣」不過鄒重璂指出年長人士、患有心臟病、冠心病等人士要先詢問醫生意見，才可以H.I.I.T形式運動。至於L.I.S.S運動強度是「僅僅能夠講嘢，卻不能唱歌」，每次運動時間為45分鐘，鄒重璂笑言懶人最適合強度較低的L.I.S.S。

減肥固然要做運動，不過鄒重璂未必需要花費大量時間運動，也可以達到減肥效果。（影片截圖）

若跟足以上三個方法，減肥成效究竟會有多大呢？鄒重璂醫生接受《香港01》訪問時表示：「其實唔係可以好準確講到，每個人新陳代謝率、年紀、身高、體重（都唔同），而且唔係好似喺醫院咁限制進食，所以變數太多，所以好難肯定，一般我啲病人六星期後返嚟覆診（減）十磅、八磅好平常。」鄒重璂更稱Amanda一直以來遵照自己的減肥法，才能保持纖瘦身形。

鄒重璂直言Amanda跟足自己的減肥法，才能保持苗條身形。（網上圖片）

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鄒重璂醫生是誰？

鄒重璂是電影公司嘉禾集團已故創辦人之一鄒文懷的私生子，1987年畢業於香港中文大學醫學院，2000年與志同道合者創辦天一醫療機構。近年與太太Amanda化身KOL，以醫學角度探討減肥、濕疹、暗瘡、流感等問題。鄒重璂與Amanda育有兩名女兒，暱稱豆豆和毛毛，所以兩人的YouTube Channel名為「毛豆醫學院」，影片中以「豆爸」和「豆媽」自居。

YouTube Channel之所以稱為「毛豆醫學院」，全因兩個愛女分別叫毛毛和豆豆。（網上圖片）

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