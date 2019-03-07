【如懿傳】霍建華深信欽天監話周迅剋夫　「天文台」都咁大權？

炩妃（李純飾）收買田姥姥（田淼飾）用按摩的手法讓如懿（周迅飾）早產，導致十三阿哥永璟一出生便斷了氣，再利用欽天監（韓英群飾）之口將罪過強加到如懿身上，令乾隆（霍建華飾）深信是如懿剋死了皇子，導致兩人心生間隙。

在這之前，炩妃（李純飾）也買通欽天監「預言」舒妃（陳昊宇飾）的兒子十阿哥會同乾隆相剋，乾隆便直接將其送出宮，最後也早殤收場。撇除炩妃的奸計，不得不說欽天監的確厲害，只靠把口便害死皇子，以及離間如懿同乾隆。但更令觀眾更氣憤的是，身為天子的乾隆竟然如此迷信，毫無判斷力，被欽天監隨意擺弄，未免太過迂腐無腦。而欽天監在古代確實存在，大多古裝劇中不多不少都有提及過一些星象之說，至於乾隆是否真的對此深信不疑，可能就未必！

乾隆深信欽天監所言，如懿剋子妨夫，所以沒有在跟前等剛剛生完十三阿哥的如懿醒來，更別說安慰她。（視頻截圖）

夏、商、周已有觀察天象官員 工作內容主要有三項

由夏、商、周一直到明清，每個朝代都設有觀察天象、預測吉凶的部門同人員，明清時期稱為「欽天監」，設有監正、監副等官職。當中最大的監正是正五品官職，相當於現時的天文台台長，監正、監副的工作內容主要有三項：

編撰每年行用曆書，並譯為滿蒙文字；管理觀象台，進行天象觀測，占定吉凶；掌管標準計時工作，並負責為重大活動（例如造房屋、陵墓、婚嫁等）選擇吉日，辨識禁忌等。

各朝各代對觀察天象人員的稱呼都不同，周朝為太史；秦漢以後為太史令；隋朝設有太史監；唐朝專門成立太史局，后改為司天臺，隸屬秘書省；宋元有司天監，與太史局、太史並置；明清則改為欽天監。

欽天監特權多 官職是子孫世襲制

中國古代的天文機構具有皇家性質，天文官員時常由皇帝親自任命，因此享有不少特權，例如清代的法律特別規定：「欽天監官員犯罪要從輕判處。」雖然薪資有限，但他們在幫皇親國戚測算時，也可以從中獲得不少利益。而想要入職欽天監做官絕非易事，無論如何飽讀詩書，或者滿腹經綸又好，甚至中狀元，都難以踏入欽天監的門檻，因為裡面的官職是子孫世襲制，會一代傳一代，當然，他們也需要不斷學習專業知識。據明代法典《明會典》記載：「凡本監人員，洪武六年令，永遠不許遷動，子孫只習學天文曆算，不許習他業。」即是欽天監的官員們永遠不可以改任。

來自德國的湯若望是明清之際著名的傳教士，具備天文學方面的專業知識。在清朝，湯若望獲得了統治者極大的尊崇，同順治帝講解了不少天文學等自然科學知識，更被其尊稱為爺爺。（網絡圖片）

由此可見，欽天監在朝廷中的確佔有一席之地，但未至於可以牽住皇帝的鼻子走，而乾隆也並非對欽天監的說話深信不疑，大多應該是參考。

例如在乾隆十三年（1748年）二月，乾隆開始即位後的第一次東巡，臨出發前一個月，有欽天監官員向乾隆奏陳：「客星見離宮，占屬中宮有眚。」（《清高宗實錄》）簡單來講，就是天象顯示富察皇后會有災難。但在上年十二月，皇七子永琮出痘夭折，乾隆認為喪子就是皇后的災難，便不以為意，結果三月十一日，皇后在回鑾途中的德州御船上病逝。當然，本來皇后身體不好，加上旅途舟車勞頓，導致病情加重，最終離世。

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另外，乾隆在選裕陵時，想將地點定於清東陵陵區以西的勝水峪（今河北省遵化市），與爺爺康熙所葬位置相鄰，當時欽天監監正進愛認為該地不是太完美，左邊貼身界氣之砂稍低，恐影響國運，因此另擇他址較好。結果乾隆聽後大怒，將其革職發配甘肅省莊浪縣效力贖罪。

從這些事跡來看，乾隆並非對星象之說深信不疑，都是以自己的心意為準。

歷史上的乾隆並不會對欽天監事事盡信，更多的是遵從自己的心意。（視頻截圖）

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