【倚天屠龍記】俞三俠樣貌激似劉德華　賀剛靠模仿偶像走紅

由香港導演蔣家駿執導的新版《倚天屠龍記》在內地熱播，連日來討論度極高。雖然這部金庸生前創作的武俠小說已被多次翻拍，但這個版本依然深受劇迷喜愛，除了飾演張無忌、周芷若、趙敏、滅絕師太等的演員備受關注之外，「武當七俠」一樣相當有看頭，當中飾演俞三俠的賀剛就是其中之一，皆因他與劉德華外貌十分相似！

賀剛在《倚天屠龍記》中飾演俞三俠。（網上圖片）

+ 6 + 5 + 4

身為張三豐的三弟子，俞岱岩行俠仗義，威震天下，但後來遭到暗算被大力金剛指所傷，導致終身殘廢武功盡失，更間接令到張翠山和殷素素自殺。雖然戲份不多，但地位卻十分重要。提到賀剛，大家對他可能並不熟悉，只是覺得他與劉德華樣貌相似，而事實上他當初就是因為模仿華仔而入行。賀剛從中學開始就是華仔的粉絲，由於外表和偶像相似，他開始在一些模仿騷上嶄露頭角。直至2005年，賀剛憑藉相似度極高的模仿以及紮實的唱功，在「香港十大明星超級模仿秀暨《梅豔芳菲》演員選拔賽」中脫穎而出，獲得了全國總冠軍和最具人氣獎，從而正式踏入演藝圈。

賀剛當年因為模仿劉德華而入行，在《梅艷芳菲》中飾演劉家華。（網上圖片）

賀剛在劇中飾演歷經磨難最後成為明星的「劉家華」，人生第一部電視劇就擔正做男主角，賀剛可以說是非常幸運，他更被外界稱為「小劉德華」，這個稱號也為他帶來更多的關注度，不少粉絲都爭着與他合影、要簽名。但賀剛漸漸發現，單純的模仿是沒有任何意義的，自己始終擺脫不了這個影子，他並沒有真正被觀眾認識，大家欣賞的只是他那副與華仔相似的樣貌。

兩人的確相似度極高。（微博圖片/視覺中國）

為了繼續追尋演員夢，靠自己闖出名堂，賀剛決心成為「北漂」一族，並陸續參演了不少戲劇作品。他更曾經親自上陣拍攝一場與狼狗搏鬥的戲，拍完之後，他被狗抓出血痕，十分嚇人，但他卻不以為然，相當敬業。這次在新劇中飾演俞三俠，賀剛出場不久就遭遇不測，所以後期都躺在床上演戲，不過一坐就要坐一日，有時12個鐘，有時15個鐘，搞到他坐都坐到暈。後期為了配合角色，他還特別增肥，吃胖了不少，希望更貼合躺了十年的人物形象！

俞三俠因為遭暗算致癱瘓，賀剛在後期都是臥床演戲。（影片截圖）