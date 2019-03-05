【倚天屠龍記】演員顏值極高　27歲鄔靖靖挑戰做「最仙氣紀曉芙」

改編自金庸小說的內地電視劇《倚天屠龍記》日前於騰訊首播，雖然新版被不少網民狠批劇情拖拉兼CG效果奇差，但在一片吐槽之下仍然有很多忠實擁躉，皆因演員顏值確實令人驚艷，不少觀眾願意為看演員顏值而「隻眼開隻眼閉」，而由27歲女演員鄔靖靖更擊敗多個經典「紀曉芙」，被網民封做「最有仙氣紀曉芙」！

網民大讚鄔靖靖飾演的新版紀曉芙有種脫俗的氣質，並封她做「最有仙氣紀曉芙」。（《倚天屠龍記》微博）

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鄔靖靖畢業於中國傳媒大學南廣學院表演專業系，過往因清純的樣貌兼具有古典氣質而受到青睞，曾參與過不少古裝劇演出。鄔靖靖在新人時期與黃秋生、葉璇等合作古裝傳奇劇《楊貴妃秘史》，並在劇中飾演梅妃的婢女春兒，之後隨即在2011年與阿嬌鍾欣桐、陳浩民、湯怡等合作古裝懸疑劇《大唐女巡按》，逐漸闖出了一點名氣。除了紀曉芙，鄔靖靖其實還有飾演過金庸筆下的角色，就是2014年陳妍希和陳曉主演的的《神鵰俠侶》中愛上楊過的癡情女子公孫綠萼。

鄔靖靖換上私服都超有氣質。（鄔靖靖微博）

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但要講到鄔靖靖廣為人知的代表作，就不得不提她於2012年在歷史劇《西施秘史》首次擔大旗做女主角。她在2010年以19歲之齡參加電視劇《西施秘史》的「選西施 拍秘史」活動脫穎而出，最終被挑選飾演絕世美女西施一角。當年劇集一推出後更憑乾淨毫無雜質的非凡脫俗氣質馬上被封做「最清純西施」，更憑住出色表現獲得2012年亞洲偶像盛典「媒體推薦偶像新面孔獎」和海峽兩岸電視藝術節「兩岸交流優秀演員獎」。

鄔靖靖於《西施秘史》中飾演女主角西施被封做「最清純西施」。（微博圖片）