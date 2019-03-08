【綜藝玩很大】女神邵岱兒穿泳裝落水玩遊戲　蝦碌破功逐格捉

台灣的綜藝節目題材向來大膽，除了話題夠爆夠貼地之外，畫面上亦往往為觀眾帶來很大的視覺衝擊。由台灣綜藝天王吳宗憲、小鬼黃鴻升、林柏昇（KID）主持的節目《綜藝玩很大》最新一集「戀戀檳城（下）」中，4位台灣女神小嫻（黃瑜嫻）、元元（吳婕安）、竹竹（潘映竹）聯同Debbie（邵岱兒）隨攝製隊去到馬來西亞大玩水上遊戲，4人更搏到盡穿泳衣上陣，在水上的吹氣設施又跑又跳！不過要做出水芙蓉絕非易事，不論是Debbie、元元還是竹竹，一不小心掉下水後即時女神破功，展露出平時上節目或社交平台上絕對不會出現的尷尬表情，唯獨小嫻不斷落水上水都能夠保持堅毅不屈的容顏，展現出女強人的魅力！

逐格睇4大女神的蝦碌相：

小嫻玩得很努力！（YouTube）

+ 8 + 7 + 6

小嫻以經驗取勝

有經驗果然寧舍不同！其實小嫻今年已經39歲（3月9日生日），於2000年已經出道，參演過多部電視劇和電影，亦有豐富的節目主持經驗，對比起另外三位90後女神當然表現得更加淡定！而另一方面，小嫻亦是一位國標舞好手，曾以業餘舞者身份在「2010職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站」及「2011職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站」分別獲得第8名及第7名的成績，見慣大場面。所以論鏡頭前的表現，元元、竹竹和Debbie可謂輸幾班！

不過對比元元、竹竹和Debbie，小嫻在社交網站上載的相片的確比較保守：

+ 6 + 5 + 4

Debbie（邵岱兒）：

+ 6 + 5 + 4

元元（吳婕安）：

+ 7 + 6 + 5

竹竹（潘映竹）：