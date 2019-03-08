【皓鑭傳】 主動追求嘅愛情唔值錢　李皓鑭嘅愛情觀網友力推

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》中，大家除了關注呂不韋（聶遠飾）﹑李皓鑭（吳謹言飾）﹑嬴異人（茅子俊飾）糾纏不清的三角關係之外，劇中還有一個非常重要的看點就是「愛情觀」，而這一些觀點亦可能會發生在你我的現實生活中。但其中李皓鑭對愛情的看法就最正確，絕不會為愛情而妥協的思想，被廣大網民讚賞。

李皓鑭覺得平等才是最好的爱情。（網上圖片）

千萬不要依賴「愛情」

到底「愛情」是甚麼東西，相信至今沒有一個絕對的答案，只有覺得值不值得而已。有看《皓鑭傳》的觀眾都知道，劇中的公主雅（海鈴飾）對愛的表現實在太扭曲，她認為「愛」是需要掠奪﹑佔有，在某種程度來說可以理解為「勇於表白爭取幸福」，但過程中她卻不斷為愛而傷害他人，這一種愛就變得非常恐怖。

身為公主的公主雅身份﹑地位﹑外貌應有盡有，自自然然吸引許多男子傾慕而來，但她就偏看不起他們亦不愛他們，因為她只鍾情嬴異人一個。但偏偏贏異人就不愛她，但公主雅仍然不放在心上，為他得罪所有人包括趙王﹑厲皇后，在她眼中他就是全世界。

公主雅的愛情觀被視為太扭曲。（網上圖片）

堂堂一個公主放下身份自動去追求男子，這一點她亦引來厲皇后不滿，厲皇后總覺得乞求的愛情根本就不會長久：「上天生你為女人，是要你受到呵護，受到寵愛得到幸福，而不是自討苦吃。一個女人如果沒有脊樑，時時向男人低頭乞憐，那就算是你心愛的人，也會瞧不起你的。絕對不可以愛上一個不愛你的人。」厲皇后這一段女人宣言，同時獲得大家拍案叫絕。

佔有慾非常強的公主雅當然聽不入耳，因為在她的角度「愛情」根本就是掠奪而來的，她的種種行為可以證明一件事就是「自己得不到的幸福，對方亦不能得到。」就好似一次她親自為嬴異人縫製了一件衣服，原以為是真心所為，誰不知內裡藏針刺痛對方，目的是為了報仇因為對方曾經拒絕過她令她心痛，她亦要對方感受這一種痛苦，相當恐怖。另外她用「保護」來做藉口去掠奪這份愛情，自製了一個佈滿刺針的網罩去守護嬴異人，因為在她角度她覺得是保護，但試問如果真的愛一個人，又怎麼會有如此做法呢？

厲皇后認為絕對不可以愛上一個不愛你的人，否則就會自討苦吃。（網上圖片）

事實上公主雅對愛的行為根本就是「吃不到的葡萄是酸的」，愈得不到她就偏要去挑戰，因為贏異人相當明白，容易得到的東西公主雅就愈不珍惜。她對愛的定義根本就只是為了一刻滿足開心而已，沒有挑戰了她就可以隨意拋棄。但她為愛主動去追求幸福，這一點的確令人欣賞，但將愛視為「佔有」就相當可怕，現實生活中她根本就是屬於「恐怖情人」這一類。

自己得不到幸福，亦要令對方得不到，公主雅的想法太恐怖喇！（網上圖片）

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「平等」的愛才是最美

相比李皓鑭她就明白得多為何是「愛」，她認為愛不是妥協而是要令自己開心。就好似曾經她對公子蛟放在人生第一位，但男方不斷出賣她又再次哄回她，但她仍覺得這一種已經出賣過一次的男人就該判死刑，所以果斷放手不再拖拉。她曾經講過：「一個女人活在這世上，決不是為了求一個好姻緣，尋一個錦繡良人，而是為自己活著，痛快地活著。」她對於愛情的想法獲得許多網友讚揚，認為如此的愛情觀根本就是正確，是現今獨立女性應有的想法。

李皓鑭期待愛情又不太依賴愛情，一段被譽為完美的愛情既然沒有標準答案，那男女一起付出﹑尊重、平等，相信就是愛情最好的樣子了。

李皓鑭覺得女人要為自己活著才是最重要。（網上圖片）