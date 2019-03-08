【走佬去馬拉】杜汶澤搵三大女神出鏡　請漏「大馬最靚」黃詩棋

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由杜汶澤主持的ViuTV節目《走佬去馬拉》將於4月29日正式首播，日前電視台便公開預告片讓大家先睹為快，當中更隱藏了三位大馬女神，包括：陳玉娥（Moon）、黃潔琪（Miko）和李元玲（Cathryn），搞到大家都好想更快可以在電視機裏面睇真點她們的美麗面孔。

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不過，就算陳玉娥、黃潔琪和李元玲幾養眼幾出眾都好，都不及以下介紹的黃詩棋（Yumi）把炮，因為她曾在TC Candler舉辦的「2017年全球100大最美面孔」（The 100 Most Beautiful Faces of 2017）裏面，榮獲第57名，成為唯一一位上榜的馬來西亞人，比飾演過「白雪公主」的荷里活女星Lily Collins以及國際名模Cara Delevingne排名更高。

其實黃詩棋是馬來西亞的女演員兼歌手，2014年開始正式入行的她先後參演多套電影、劇集，包括許瑋甯主演的《紅衣小女孩》（2015）、賈靜雯主演的《有完沒完》（2017）和林峯主演、尚待播出的《也平凡》等等。未正式入行前，黃詩棋已經有「大馬Angelababy」之稱，憑住一對水汪汪、無辜辜的大眼睛，一雙長得誇張的美腿，以及令人羨慕的馬甲線，俘虜廣大網友。除了演藝工作，黃詩棋亦有參與涉足生意，上年她便成為一名保養產品的合伙人，絕對是大馬女性的典範。不知道杜汶澤搵漏了她出鏡，是否怕被老婆田蕊妮更大力地扭耳仔呢？

黃詩棋擁有男士愛慕、女士羨慕的完美身形，難怪她的Instagram吸引到76萬人Follow。（Facebook）

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