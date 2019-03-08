【如懿傳】衛楊氏被揭施巫術詛咒如懿　炩妃勁奸唔肯認關事

炩妃（李純飾）害死十三阿哥永璟的事被揭穿，乾隆（霍建華飾）同如懿（周迅飾）召來炩妃母親衛楊氏（孟秀飾）問話，發現其在寫有如懿生辰八字的布偶上扎滿銀針，詛咒如懿，這樣的巫蠱之術不但是宮中的大忌，更是死罪，但炩妃為了解救自己，不惜用弟弟佐祿做擋箭牌，讓母親一力承擔所有過錯，將自己撇除得乾乾淨淨，狠毒之心昭然若揭。雖然炩妃被降為「答應」，女兒也交由穎妃（張佳寧飾）撫養，但尚且保住性命，其後再利用嫡公主璟瑟（關雪盈飾）助她一臂之力，繼續向上爬。

儘管炩妃的母親在宮中用巫蠱之術犯了禁忌，但炩妃並未受到太大牽連，反而手段越來越多，實在令人恨之入骨。其實「巫蠱之術」在不少影視作品中都有出現，清宮劇中多數是以扎滿銀針的布偶形式呈現，在《還珠格格》中也有這樣的情節。而「巫蠱之術」在歷代各朝都有，影響最大的一次影響要數漢武帝劉徹時期。

炩妃的母親衛楊氏在宮中以及衛府都有用銀針扎寫有如懿生辰八字的布偶，對其進行詛咒，東窗事發之後，為了保全兒子，便一力承擔所有後果。（視頻截圖）

征和元年（公元前92年），丞相公孫賀之子公孫敬聲因貪污北軍公款被捕入獄，但為救兒子，公孫賀抓獲當時被通緝的遊俠朱安世抵罪，一心想報復的朱安世在獄中上書揭發公孫敬聲同漢武帝劉徹女兒陽石公主私通，並稱公孫一家埋木偶人詛咒劉徹，導致公孫賀父子慘死，全家被滅。甚至牽連陽石公主、諸邑公主，以及皇后衛子夫弟弟衛青的長子衛伉全部被殺。

當時的劉徹已年邁體弱，朝廷奸臣江充因曾得罪太子劉據，擔心其繼位後對自己不利，便告知劉徹宮中巫蠱盛行，要加以清除病情才會好轉。由於當時宮廷充斥著各種神巫、方士，後宮妃嬪又要爭寵，所以不時會同劉徹講有人詛咒他，據說他曾夢到好幾千個木頭人手持棍棒襲擊他，導致他身體越來越衰落，記憶力也大不如前。原本疑神疑鬼的劉徹一聽江充這樣說，便下令讓其徹查。豈料這一徹查便一發不可收拾，江充對每個宮都掘地三尺，包括皇后衛子夫同太子劉據的住所，但一塊木頭都找不到，江充索性嚴刑逼供所抓之人，釀成大量冤獄，更憑空捏造，謊稱太子府的木頭人最多，甚至發現太子詛咒陛下的帛書。

劉據得知自己被陷害，想要面聖，但每次都被江充與其黨羽攔截，苦於無法自辯，劉據便被迫發兵誅殺江充，卻被劉徹誤以為太子企圖謀反，導致父子兵戎相見，雙方對戰導致長安城中死傷過萬，最後劉據失敗，無路可逃便自縊身亡。

雖然事後劉徹也意識到巫蠱之禍可能是一件冤獄，慢慢巫蠱案件也顯露破綻被揭密，劉徹追悔莫及，查殺當年參與謀害太子的人，不少皇親國戚以及顯要官員都牽涉其中，致使國本動搖。

這場「巫蠱之禍」前後死傷有十幾萬人，對皇族以及之後的政治影響深遠，大量政治軍事人物被殺，導致人才流失，成為西漢政權衰落的重要歷史原因，在徐衛民、劉江偉所著的《西漢巫蠱之禍發生的原因及其影響》中提到：「如此以屠戮骨肉姻親為主要對象的獄案，其時間之長、影響之大在中國歷史上實屬罕見」。

其實所謂的「蠱」，就是一種人工蓄養的毒蟲，將不同種類的毒蟲放入器皿中，使其互相咬殺，並吞食屍體，最後存活的毒蟲就叫「蠱」。根據李時珍的《本草綱目》記載：「皆取百蟲入瓮中，經年開之，必有一蟲盡食諸蟲，即此名為蠱，能隱形似鬼神，與人作禍，然終是蟲鬼。」（網絡圖片）