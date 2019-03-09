TWICE Momo名品11字腹肌大公開　網民翻炒兩年前操肌教學片

相信女士們見到韓國女明星的身材都非常羨慕，可是世界上「食極唔肥」的人的確不多，靠着控制飲食和運動，其實人人都能練出滿意身材。TWICE的日本成員Momo被稱為隊中的Dancing Machine，加上擁有11字腹肌的名品身材和甜美外貌，一直是人氣非常高的成員。

Momo經常穿上超短打歌服大曬腹肌，加上手腳纖幼，的確令粉絲非常羨慕。可是Momo曾在節目中提過，天生不是「食唔肥」的她，練習生時期為了出道而節食減肥，曾經捱餓只吃冰粒充饑。不過Momo自知減肥方式不正確，都有提示粉絲不要模仿，並分享現時主要以運動維持身材。不少TWICE後台花絮片可見，待機時Momo不時零食不離手，可見運動的重要性。

TWICE Momo兩年前曾在節目公開操肌法，近日被不少網民翻炒重溫。（影片截圖）

+ 11 + 10 + 9

近日有網民翻炒Momo兩年前，在節目上公開11字腹肌練成法的影片，原來只需簡單一招平板支撐就能輕鬆完成。Momo講到每天都會做150下平板支撐，分開一天三組，每組50下進行。根據Momo示範，做平板支撐時要保持手肘成直角，亦要用腳尖幫助支撐再左右扭動身體，便能輕易練出11字腹肌。當然練成腹肌並不是一步登天的事，要持之以恆外，亦要配合健康飲食。女士們趁夏天來到前，加緊打造Momo的名品11字腹肌吧！

由出道到現在，Momo依然持之以恆，努力維持名品11字腹肌。（網上圖片）

TWICE Momo名品11字腹肌欣賞時間：