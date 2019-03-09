【魔笛追魂】解開福爾摩斯終身不娶之謎　愛吸煙斗又關華生事？

無綫劇集《福爾摩師奶》明抽大偵探福爾摩斯水，講述推理小說迷陳松伶飾演的爵士夫人，調查誰人是開膛手，情節柴娃娃搞笑為主，推理部分卻是相當突兀，比起柯南道爾筆下的福爾摩斯，完全小巫見大巫。福爾摩斯多次被改拍成電影，當中最令人印象深刻是《魔笛追魂》，除了查案情節外，更解答了小說中很多留白的地方，以下同大家一起重溫這齣電影，重新了解大偵探背後的故事。

年輕時代的福爾摩斯曾有過初戀，但情人卻慘遭毒手，自此終身不娶。（網上截圖）

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電影《魔笛追魂》又稱作《少年福爾摩斯》，顧名思義，是福爾摩斯學生時代的故事，該片是史提芬史匹堡監製，在1985年來說特技可謂甚為出色，最重要是豐富了福爾摩斯的性格形成，很多粉絲百思不得其解的疑問，包括福爾摩斯為何終身不娶？偵探知識又從何而來？甚至衣著打扮愛吸煙斗的習慣，在電影中也有交代，仿如一部前傳作品。

片中的福爾摩斯跟華生是同學，這個設定亦跳出了原著小說。（網上截圖）

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福爾摩斯很多知識來自一位退休校長兼發明家，解開了大偵探具有多種知識之謎。（網上截圖）

福爾摩斯每次登場，除了一定有兇案發生，更不少得是他的好友華生，二人充滿HeHe味，如果說福爾摩斯不喜歡女人，很多粉絲必定會為他喊冤，電影講到大偵探年輕時代曾有過一段初戀，但這位美麗女孩伊利沙伯卻慘遭毒手，令福爾摩斯一生不敢去愛，甚至其後遇上惺惺相惜，唯一智取過福爾摩斯的美女艾琳艾德勒(Irene Adler)，福爾摩斯也只是偷偷收藏了對方相片，愛得相當含蓄。

福爾摩斯始終沒有加入警隊，原來一直跟蘇格蘭場存在矛盾。（網上截圖）

英國探員將福爾摩斯功勞據為己有，所以福爾摩斯一直對蘇格蘭場沒有好感。（網上截圖）

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片中講到福爾摩斯跟華生是同學，還有一位女生伊利沙伯，三人行仿如《哈利波特》的哈利仔、榮恩及妙麗，而寄宿學校亦甚似霍格華茲，加上幻覺下出現的各種怪物，以當年的特技，確是有賴於史匹堡的加持。片中的「魔笛」其實是「吹箭」，而且蘸上迷幻藥，令人產生恐怖幻覺而被嚇死，片中一名退休校長兼發明家，就是福爾摩斯在學校以外的老師，福爾摩斯很多知識也是來自這位老先生，最可惜是恩師亦是死於「魔笛」之下，令福爾摩斯誓要捉到兇手，因而踏上偵探之路。