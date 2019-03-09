【福爾摩師奶】陳松伶大騷演技震撼觀眾　監製方駿釗：未算最激！

TVB新劇《福爾摩師奶》播出兩星期，劇情開始進入高潮，對於誰是真正的「開膛手」，相信觀眾亦逐漸有頭緒。周五晚（3月8日）播出的第10集，講到香港開埠初期，香港人受盡外國政府的欺壓，沒有發言權，甚至英國人殺人後都可以找華人做「替死鬼」，相當可惡。對此飾演「祖迪費查」的陳松伶難忍不公，向洋人怒吼，捍衛華人尊嚴！

一向以純品健康形象示人的陳松伶，給人感覺友善又溫柔，很難想像她會當眾破口大罵！但在劇中，她就顛覆固有形象鬧爆巡警道「白威廉」，講到：「英國成為香港的宗主國之後，我以為你們會帶着我一直羨慕的西方文化來到香港。人權法案、解放黑奴宣言…是，你們帶着滿口仁義道德，表面上公正嚴明，維護法治，住在我們香港半山。一直說的自由、平等、博愛，為什麼過了維多利亞港之後就什麼都沒了？在我們香港京士柏山這裏，你們可以繞過審訊，私了案件，巡警道，我想問為什麼？」這一幕戲，陳松伶憤怒中帶點悲傷的情緒拿捏得恰到好處，令觀眾有種身同感受的感覺。

松松姐姐相當激動！(IG圖片)

呢場戲真係演得好好！(IG圖片)

方駿釗激讚陳松伶：超乎我哋想像！

除了觀眾對這場戲讚不絕口，連監製方駿釗接受《香港01》訪問時亦大讚陳松伶的出色演技：「呢場戲松松演得非常好，簡直超乎晒我哋嘅想像，含住眼淚講嗰段真係做得好好！（呢場戲畀幾多分松松呀？）9分。（仲有一分有咩可以改善？）其實真係無可挑剔，但我想畀得保守啲，呢場戲都未算最激，嚟緊第11、12集，松松演技先至係大爆發！（可唔可以劇透少少？）松松會發現自己太活喺自以為是嘅世界，亦會慢慢發現自己老公到底係一個點嘅人。」

監製方駿釗亦開口大讚松松姐姐。（梁碧玲攝）

劇情亦都會越嚟越激！ (劇照)

監製方駿釗更透露劇中槍決場面，是參考刊印在《九龍照舊》這一幀老照片。（受訪者提供）

劇集場面對應歷史 翻本土史書看舊照

對於不少網民猜測這場戲有借古喻今之意，方駿釗就笑稱：「冇咁諗嘅，我哋只係反映當時環境嗰種外國勢力。而呢一場係亦都好重要，係松松同啲市民和好嘅關鍵。」劇集播出後，網民都大讚幕後做足功課，方駿釗就透露：「團隊除咗有參考《香港照舊》、《九龍照舊》（皆為許日彤所著）和《油尖旺區風物誌》（蕭國健編）三本書籍之外，亦都特登探訪從事香港歷史文化研究多年嘅蕭國健教授，了解當年香港區內華人之生活及傳統文化。」製作如此認真，不得不讓我們佩服！

為了讓劇集畫面呼應歷史，監製方駿釗專誠翻書看《香港照舊》和《九龍照舊》，真係功課做足，難怪網民都搵唔到犯駁位啦！（網上圖片）

許日彤著作《九龍照舊》，收錄大量九龍區舊照片，絕對是本地歷史寶庫！許日彤，生於1960年代的香港，自幼愛好研究香港歷史，小學階段即開始收藏有關香港的舊物和資料。1980年代初，於聖保羅書院中學畢業後，繼赴加拿大升學，在海外期間對收藏興趣未減，仍不停四處搜羅相關物品和資料。直至1980年代末，完成學業後才回港，就業於珠寶業，直至今天。（網上圖片）