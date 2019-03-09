加拿大人棟篤笑大騷中文能力　教北京人點樣講好廣東話

最近，有網上有一段外國人教北京人講廣東話的短片成為了香港討論話題，片中的外國人便指「北京人真的講不了廣東話」、「怎樣學也不太像」，更總結了多個原因，其中之一便是講廣東話要用力，他用超純正的北京腔普通話說：「我跟廣東朋友說，你們說話不那麼使勁行嗎？『不行不行，不使勁不是廣東話。』」而北京人講說話卻懶得吸氣：「在北京吸氣有害健康，是吧？所以我們說話盡量少用氣，北京老鄉別聽得不高興，說的是過去，現在北京空氣是一年比一年好，我相信今後，隨着北京空氣質量不斷提高改善，我們北京人講廣東話的水平，也會有相應的提高。」

這位外國人將北京人講不了廣東話和北京多霧霾兩件事緊扣在一起，非常有諗頭。（YouTube）

外國人又指廣東話較北京話底蘊深，當中包含大量古語，是活生生的文言文，例如走路不叫「走」，叫「行」，拐彎不叫「拐」，叫「轉」，喝水不叫「喝」，叫「飲」，吃飯不叫「吃」，叫「食」。外國人又清楚解釋普通話四聲和廣東話六聲九音的分別，廣東話最特別是有入音、氣音，這都是普通話所沒有的。

不少觀眾都因為外國人製造的笑點而搞到哈哈大笑。（YouTube）

上述那位外國人是何人，為何他既講到普通話，又懂廣東話？其實他是大山（本名：Mark Henry Rowswell），是加拿大學者、主持人兼相聲演員，1984年在多倫多大學攻讀中國研究後一直醉心中國文化，1988年時更到北京大學進修中國語言文學。翌年，他因為在央視元旦晚會裏面因扮演外國留學生「大山」而為人熟知，之後更向國家一級演員姜昆拜師學相聲，就是因為他的特殊身分，令他成為了中國和加拿大之間的橋樑。

點擊下圖觀看大山其他相片：