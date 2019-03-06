【創造營2019】男團宿舍超寒酸　似足監倉慘過軍訓？

內地選秀節目一向都重金打造豪華拍攝場地，騰訊的女團選拔節目《創造101》的超豪華公主風宿舍於去年開播時就火速成為話題，不少人都對男團版本宿舍抱有極大期待。騰訊昨日（4日）在微博首度公開《創造營2019》的宿舍照片後令人大跌眼鏡，不少網民狠批節目組的男女差別待遇實在太大！

與女團版的豪華宿舍相比，男團版宿舍簡陋得多。（《創造101》、《創造營2019》微博）

《創造101》時期的女生宿舍以超豪華公主風為主題，夢幻粉嫩色的裝潢、各種可愛的擺設、抱枕等等都應有盡有，甚至連燈光都用了柔和的黃燈去營造溫暖的感覺，讓每位女練習生都像公主一樣有豪華式享受，當時真的令不少網民超級羨慕，個個都說很想入去住呢！

沒想到，節目變成男版之後就馬上畫風大變，女版的豪華風統統淘汰，寒酸感覺湧現。101位男參賽者將會一齊住在同一間房，房入面是一字排開的白色鐵通碌架床，每張床尾更貼上參賽者的名字和號碼，甚至在床下底擺放洗面盆，簡直就像軍訓營一樣，亦有網民直指更加像監倉！與女版相比，男版宿舍房間的牆壁上亦無任何多餘的擺設裝飾，而燈光更只有白色光管，整個感覺冷冰冰得多了，究竟是節目組資金短缺，還是節目組秉承著中國人的一貫傳統思想，「窮養兒、富養女」呢？

《創造營2019》近日開始投入拍攝，參賽者更換上一身類似軍人服裝，更孭上軍人的大背囊進入宿舍！（微博圖片）

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另外，節目組亦在日前公佈《創造營2019》導師名單，除了由迪麗熱巴做主持外，更有郭富城、蘇有朋、黃立行和胡彥斌做評判。