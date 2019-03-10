【3日2夜】鄭衍峰鏡頭前一語道破女神缺點　蘇可欣反擊：你有啲虧

《3日2夜》泰國清邁篇由鄭衍峰（Leonard）、蘇可欣（Eunice So）兩位做主持，男的高大健碩靚仔，女的也是TVB靚女小花之列，搭配起來實在令人賞心悅目。兩人既是TVB娛樂新聞台的主播，當然同屬伶牙俐齒一族。鏡頭前除介紹清邁不同景點之外，他們也喜歡「互窒」，對白之中充滿「火藥味」。

想不到鄭衍峰、蘇可欣這對配搭都有不少火花。（截圖）

話說節目講到，兩人到了清邁一處夜市食宵夜，他們更試食了當地一檔「大件夾抵食」又多學生光顧的冬陰公麵檔。在試食之前，鄭衍峰就以蘇可欣的面型與麵碗作比較，說：「麵碗真係大過Eunice塊臉！」眾所周知，網民不時會取笑（又或是嫌棄）蘇可欣臉太大。還好，Leonard第一次的「攻擊」未算成功，Eunice即以：「好正常，我塊臉咁細。」作回應。不過話音剛落，Leonard又展開攻擊：「呢兩碗麵同你一樣，都係學生情人。」看似是讚美，天真的Eunice露出燦爛的笑容的說：「你突然讚我，我會怕羞。」怎料，抵死的Leonard接著說：「大件夾抵食。」這時Eunice似乎被擊中死穴般，呆了半秒毫無表情...

鄭衍峰一讚蘇可欣是「學生情人」，她就很開心的笑，怎料下一秒...（截圖）

鄭衍峰笑言蘇可欣是「大件夾抵食」，完全是「踩中死穴」。（截圖）

不過「女神」蘇可欣其實也不弱。當他們到另一個景點玩飛索以及高空盪鞦韆時，鄭衍峰就被嚇得在鏡頭前爆出一句粗口。之後兩人在一旁的休息處休息時，蘇可欣就即時「搵位入」，說：「鄭衍峰，頭先見你有啲虧，不如飲啲嘢補充體力啦。」自知理「虧」的鄭衍峰就只好解釋說：「頭先嘅經驗係Quite（音同：虧） Good，同Quite攰。」兩人對白一來一回，真的甚有節目效果。

在下一個場景，蘇可欣就反擊說鄭衍峰「有啲虧」。（截圖）

今集雖然溫泉久奉，但兩人互動亦不失為是一個看點：

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睇蘇可欣嘅IG相，塊臉都唔係好大啫：