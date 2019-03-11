「越南芭比」Faye Miah有九頭身兼完美身材　網民暴動：幫我治療

美國一名網紅 Faye Miah，因經常在IG上分享性感噴血相而被網民「起底」，小麥色配上圓圓大眼，兼九頭身，而又豐富的健美身段，又的確會令網民「暴動」。不過最令網民震驚的，不是她身材有多好，IG有多少福利，而是她的職業 - 語言治療師。

Faye Miah身材比例好完美，直頭成個真人芭比公仔咁。（IG圖片）

據外媒SOHA中的訪問說到，這位美國網紅Faye Miah原名叫做Minh Hoang，是一名是名亞裔混血兒，今年24歲。在越南出生並長大的她，在高中畢業後就獲得了華盛頓州州立大學留學獎學金，在美國攻讀完碩士課程之後就一直居住在美國，並成為了一名語言治療師。現時是一名語言治療師的她，大概在兩年前就開始兼任為推廣品牌的IG模特兒（簡單點說，就是我們常說的K.O.L.）。她在訪問中表示，自己一星期會在言語治療方面工作3-4天，一天12小時，剩下的時間就是拍照。

估唔到佢係一名語言治療師。（IG圖片）

為了保持美好的身段，她表示會以爬山以及行樓梯來保持雙腿修長以及有肌肉。被問道喜歡甚麼類型的男性時，她說：「喜歡愛家庭，以及熱愛的男生。最重要的是愛他的女朋友。因為每個女生都喜歡被愛的感覺。」最近不少人網民也在網上討論，更有人直接留言表示：「我生病了！想要妳幫我治療。」「睇相就已經被治療了。」等等。



據知，語言治療師的工作是診治言語、語言、嗓音、吞嚥、高階認知（言語記憶、聽覺記憶、運算）等範疇的障礙及異常，為病人作出諮詢、評估、診斷及治療，同時也會治療兒童的學習障礙（例如讀寫障礙）、語言發展遲緩、發音問題、自閉症、專注力不足及過度活躍症等問題，算是一個需要很愛心的職業。