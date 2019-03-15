【專訪】九死一生因禍得福　余德丞錫住身繼續衝：想證明我有能力

短片拍攝：葉志明 剪接：吳宇峰 場地提供: Mad for Garlic（Causeway Bay） Hair: Adrian Au @ Hip Hair Culture

余德丞（Dickson）曾經在鬼門關走過一趟令到他心態上有了一個銳變，Dickson早前接受《香港01》專訪時談到這次的經歷，「依家萬事都要小心，因為之前休息唔夠去踢波先會發生呢一件事情，比起以前我一有時間就去做運動，但依家我會用空閒時間休息一下，冇以前節奏咁快，所有事都小心啲，譬如依家拍動作戲都會有少少保留，因為要學識保護自己。」

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曾因為呢年事情發生，Dickson發現身邊原來有好多人關心佢。（葉志明攝）

處於昏迷狀態，Dickson當然不知道事態嚴重，他形容甦醒時刻，好像睡了一覺醒來。禍兮福所倚，Dickson承認，因這次意外令到全香港市民也知道他的存在，變相增加知名度：「呢件事確實係令到多人識咗我，我諗某程度係一種得著，但我之後要繼續努力工作，唔係嘅話每個人只記住呢件事都唔係太好，所以我想證明畀全香港人睇，除了呢件事情發生之外，我都係有能力嘅藝員。」

想知道Dickson仲點睇死過翻生呢一件事？仲唔快啲點擊睇片！

Dickson表示依家做好多事情都會量力而為，唔會搏到盡，始終都要同屋企人有一個交待。（葉志明攝）