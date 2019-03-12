【福爾摩師奶．劇透】陳瀅被揭交際花遭公審　為乜會色誘余德丞？

陳松伶主演的新劇《福爾摩師奶》從開播到今天，一集比一集精彩，帶給不少觀眾驚喜！昨晚（11日）劇情講到陳松伶飾演的祖迪費查除了發現自己被指控是「開膛手」的丈夫菲臘費查（布偉傑飾）大學是曾修讀解剖學外，另一重大發現就是魏素嘉（陳瀅飾）竟是菲臘費查的情婦，令她大受打撃！

有追看《福爾摩師奶》的觀眾不難發現在劇中的魏素嘉看似溫文有氣質，但眼神中總藏着不可告人的秘密，相當神秘，更有網民猜測魏素嘉是真正的「開膛手」。雖然仍未知「開膛手」到底是誰，但劇情亦終於揭開魏素嘉的秘密。劇中講到祖迪費查到畫廊欲觀賞魏素嘉畫作，意外驚悉原來魏素嘉除了是畫家，另一身份竟是高級交際花。她更在魏素嘉的一幅海景燈塔畫中，發現景畫中景色與丈夫菲臘費查的別墅一致，而揭發她是丈夫的情婦，令祖迪費查相當崩潰。

陳瀅唔止賣藝，仲賣身！(電視截圖)

真係嚇親觀眾！(電視截圖)

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監製方駿釗接受《香港01》訪問時亦透露：「陳瀅同布偉傑唔係一夜情咁簡單，直頭係佢嘅情婦。而最新一集就會講到陳瀅都feel到松松知道咗，所以想盡快離開香爐，但奈何松松返到嚟就公審佢。陳瀅都同松松喺呢場戲都做得好好嘅，而陳瀅始終都比較新，所以我都有同佢講呢場戲同佢好重要，要做好啲準備，而且有幾個層次都要做得好分明先至得，最後佢做出嚟都令我好滿意層次都做得好好。」

就係呢埸戲啦！（劇照）

方駿釗亦講到：「當然松松呢場戲我覺得頭段係最好睇，喺好feel到佢嗰種傷心難過，因為知道老公收埋陳瀅做小三。而兩姐妹即係陳煒同松松都會因為呢件事有更和好的跡象。」據知，陳煒知道陳瀅是高級交際花，憤然怒摑她；而曉堯（江嘉敏飾）對好姐妹也大失所望，陳瀅絕望下離開「香廬」，她離開前更會色誘余德丞。

爵士實在太過份啦！（劇照）

露膊...

而陳煒同松松亦和好如初，但奈何松松疚於眾人，連夜留信予曉堯出走。翌日，一夫（黃智賢飾）等人分頭尋找，終憑蛛絲馬跡尋回。而松松亦重新振作，眾街坊樂於接納。