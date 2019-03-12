戒煙男戴鐵頭罩搣甩煙癮超有效　最慘係似《沉默的羔羊》？

吸煙容易戒煙難，可謂不少資深煙民的心聲，儘管知道吸煙危害健康，但三番四次戒煙失敗後，就會安慰自己「該死唔使病」，繼續吞雲吐霧。其實戒煙好講決心，而外國有一名男子就用鐵面罩將整個頭部蓋起來，連日常生活，出街返工都戴著面罩，目的是堅決戒煙，而網民就笑他仿如《沉默的羔羊》的食人博士，究竟他最後能否成功？下文自有分解。

外國一名男子為戒煙戴上鐵面罩，而鎖匙交由妻子保管。（網上圖片）

出街都照戴住面罩，唔怕俾人笑都算厲害。（網上圖片）

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煙民雖然有吸煙自由，但二手煙卻始終影響身邊人的健康，外國有位男子堅決戒煙，竟然想到一個破釜沉舟的方法，就是用一個鐵面罩，將頭部蓋起來，而面罩的空隙只能用來呼吸，完全不夠一支香煙穿過，至於用來鎖起面罩的鎖匙，就由男子的太太收起，只有食飯時間才會打開面罩，以示他戒煙的決心，而男子戴上面罩後，外貌十足驚嚇電影《沉默的羔羊》的食人博士，網民則笑稱該名男子是「戒煙的羔羊」。

網民笑指該名戒煙男子，似足《沉默的羔羊》的食人博士。（網上圖片）

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對於該名戒煙男子的行為，網民意見相當兩極，有人俾Like讚他有決心，紛紛表示要照抄用來戒煙。另一批網民就話只要真心想戒煙，「煙丟了，也就戒了」、「可以吸二手煙」、「鎖匙不見了怎麼辦？」，看來不太支持他的做法。不過該名男子最後確實成功搣甩煙癮，可喜可賀，其實為了家人著想，煙民還是早日戒煙，身體更加健康，還可以省回不少買煙錢。

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