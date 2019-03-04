《Running Man》解繩遊戲考起金鍾國　李光洙請梁世燦親吻屁股？

韓國長壽節目《Running Man》昨天（3日）播出第441集，進行名為「蜜蜂的逆襲」的競賽。蜜蜂隊的李光洙、全昭旻和梁世燦需要成為潛行特警，並完成任務；而哥哥姐姐隊的劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈和宋智孝，便要在限定時間內擊敗蜜蜂隊。開場前，8人為了得到蜜蜂隊隱藏的提示，進行了雙人解繩遊戲，笑料百出外，就連金鍾國都唔識玩！

金鍾國和全昭旻首先在各自手腕，綁上一條繩並與對方交叉。在不解開繩結的條件下，需要把兩繩分開。本來自信滿滿的金鍾國，更大聲對全昭旻說「你不動就好」。可是一輪嘗試後仍然失敗，金鍾國也就露出非常堂皇的表情。站在一旁的劉在錫和池錫辰亦「懶醒」表示知道如何拆解，當然同樣失敗，兩人更開起玩笑，用繩攻擊對方的下體。輪到李光洙和梁世燦嘗試時，亦是搞笑多過挑戰，互相請對方親吻屁股外，兩人更抱在地上滾動，場面曖昧又搞笑。

未正式挑戰前，「能力者」金鍾國直接叫全昭旻不動就可以。（影片截圖）

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相信不少觀眾都玩過類似遊戲，甚至是迎新活動上，常見的破冰遊戲之一。見到《Running Man》一眾主持多次嘗試都不成功，不過原來網上有大量教學。首先其中一人把對方的繩子，從下而上穿過自己其中一邊手腕的繩結，然後自己的手套進洞口中。套好後再把手腕上的兩個繩圈交叉，兩條繩便能輕易解開。對比《Running Man》要用到整個身體穿越繩圈都解不開，原來幾個簡單步驟就能完成，觀眾不妨參考主持人們，與朋友一同動動腦筋。

李光洙與梁世燦互相請對方親吻屁股，場面非常搞笑。（影片截圖）