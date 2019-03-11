【南柱赫專訪．有片】快問快答考反應　手機同經理人只能救一個？

正在出演人氣韓劇《耀眼》的小鮮肉演員南柱赫，於《香港01》訪問上集分享了不少香港行的感受，以及拍劇的趣事等。來到下集，南柱赫除了講到作為演員的他，今年一些目標及計劃外，更特別與記者進行「快問快答」遊戲，讓香港粉絲能夠更進一步了解南柱赫。

南柱赫雖然模特兒出身，可是近年已成功轉型為演員，參與不少韓劇拍攝，包括《學校2015》、《舉重妖精金福珠》和《河伯的新娘 2017》等。去年首次參演電影《安市城》的他，更成功奪下新人獎。被問到未來目標，南柱赫就回答作為一個演員，希望之後能夠通過每一個作品，向觀眾展示有進步的演技。對於演技以外的嘗試，他就講到：「現階段只想做好演技，由於達成演戲上的目標是一個夢，所以暫時沒有其他想法。」表達了對演技強烈的執著。

近來專注演技的南柱赫，暫時亦想更集中做好演員的角色。（葉志明攝）

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南柱赫被問到能否透露，有關今年的計劃時，他表示平常不是一個會有特定計劃的人，比起每個細的計劃，反而更著重如何比上年成為一個更優秀的人。韓國演員從來給人一種神秘的形象，相信粉絲都非常好奇南柱赫私下的性格。為了讓香港粉絲更了解偶像，順道考考南柱赫的反應能力，記者特別準備了「快問快答」環節。想知道南柱赫會在手機和經理人之間如何二選一，粉絲必定要收看訪問影片。

南柱赫給人寡言的感覺，可是玩起「快問快答」時又語出驚人！（葉志明攝）

南柱赫「快問快答」去片！

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