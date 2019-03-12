鄭俊英抵韓極速離開拒絕回應偷拍事件　與記者推撞場面混亂

韓國男團BIGBANG成員勝利早前因涉及性交易等醜聞而成為眾矢之的，經警方調查後醜聞越揭越多，最終他於周一（11/3）決定退出娛樂圈，而其好友鄭俊英則被爆涉嫌偷拍及散播性愛影片，掀起新一輪風暴，轟動全韓國。原本在美國洛杉磯拍攝綜藝節目《在當地吃得開嗎3》的鄭俊英亦即時從節目退出，並回到韓國接受警方調查。鄭俊英今天（12/3）當地時間傍晚6點抵達韓國仁川機場，大批韓國傳媒到場等候，冀鄭俊英能直接回應事件。

鄭俊英今日返抵韓國，只簡短回應記者提問便離開機場。（視覺中國）

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就現場片段所見，鄭俊英戴上藍色鴨舌帽、身穿白色衛衣，揹着背包踏出仁川機場入境大堂，兩名女記者隨即上前追問鄭俊英：「報道所講的Kakaotalk對話內容是事實嗎？你承認偷拍及散佈影片嗎？」鄭俊英低頭細聲回應道：「對不起，我無法回答。如果繼續問的話，我就繼續走了。」之後他全程低頭直接離場。有記者打算繼續「接力」走向鄭俊英，卻被其身邊的工作人員一手大力推開，結果令更多記者尾隨，場面一度混亂。即使鄭俊英登上黑色座駕後仍被記者重重包圍，擾攘一段時間才能脫身。

鄭俊英被大批韓國傳媒追訪時一度被大力推撞。（網上圖片）

根據韓國傳媒報道，鄭俊英至少流出多達6項性愛影片及照片，並將於周三（13/3）接受警方調查。而鄭俊英亦將全數退出有份主持的綜藝節目，包括《兩天一夜》、《心酸旅行》、《Beautiful Mint Life》等，而《在當地吃得開嗎3》也會以最大程度剪輯鄭俊英演出片段。

有記者欲貼身追訪鄭俊英，卻被身邊的工作人員狠狠推開。（視覺中國）