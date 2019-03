呂慧儀黃文迪離婚被翻舊賬　當年疑似第三者傅嘉莉直斥兩人博見報

Konnie原本擁有幸福家庭。(ig圖片)

呂慧儀 (Konnie) 原本擁有幸福家庭,但卻於本月9日凌晨時分突然於IG宣布和老公黃文迪在2018年已經離婚了,結束7年婚姻,兩人變回朋友關係,令外界大感愕然和惋惜。Konnie與前夫透過IG發出的聯合聲明中,強調離婚不涉及第三者,並表示兩人的仔仔由他們共同撫養。而在Konnie宣布離婚前,就有傳媒拍到黃文廸在搭巴士期間與一名女子表現親暱。黃文迪隨即被翻舊賬,被重提於2013年與傅嘉莉 (Kelly) 曾傳過緋聞。

Konnie日前於ig宣布同黃文迪離婚。(資料圖片)

事緣黃文迪於IG上載了一張他在車內與一位女子十指緊扣的相,相中女子搽了黑色指甲油,事後Konnie就於微博表示忘了自己有搽過黑色指甲油,又問黃文迪是否post錯相,卻令網民懷疑有搽過黑色指甲油,共兼且曾與黃文迪屬同一間模特兒公司的Kelly是第三者。當時黃文廸有公開澄清,並表示︰「好愛蟹公主 (即Konnie),一場誤會!」

Kelly當年無端端被懷疑係第三者。(ig圖片)

事隔多年,今日 (10日) 凌晨Kelly就於她的IG發長文,引述返當年這段緋聞,強調相中女子絕對不是她,更暗寸Konnie同黃文迪當年借她造新聞,為博見報竟然誣衊她,直斥兩人無恥,更表明與他們不再是朋友!她表示:「為何他們兩夫婦 自己拖手 自己搽指甲油 自己在自己車上 自己影相 自己上載的相片 會聯繫到我身上」、「大家是朋友 亦是做同一行的 明白做藝人嘅形象是非常重要 為何為了曝光率 為了見報 就可以偽造一張相片 說這長篇大論嘅感言 誣衊自己嘅朋友 做這無恥嘅事情」、「我相信 成功需苦幹 不用利用朋友 亦不需靠這些 沒意義嘅新聞」,一字一句都毫不留情面。胡杏兒亦有留言給Kelly表示:「清者自清。」

當年就係因為呢張相而令Kelly被誤會,佢直斥係Konnie同黃文迪造新聞。(ig圖片)

以下係Kelly IG長文全文內容:

至於Konnie自宣布離婚後便再沒有任何回應,今日她就於IG story post了一段文字表示:「I truly appreciate kindness. I appreciate people checking up on me. I appreciate a quick message, I appreciate those who ask if I'm okay, I appreciate every single person in my life who has tried to brighten my days. It's the little things that matter the most.」來抒發感受。

Konnie話多謝大家關心。(ig圖片)

一齊睇下Kelly同Konnie嘅靚相。