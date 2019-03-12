【福爾摩師奶】「有力嫂」黃穎君4年前下嫁監製：我哋互相扶持！

TVB懸疑查案劇《福爾摩師奶》劇集高潮迭起，緊張刺激，讓觀眾看得非常「過癮」！除了女主角陳松伶在劇中演技大爆發，演技無可挑剔外，一班「香廬」的租客亦十分槍鏡，特別是飾演有力嫂的黃穎君，不時爆出有性暗示的搞笑對白，為劇集增添不少笑位！

「老公，再大力點！」由於有力嫂不時都會在房中與老公相當賣力地包餃子，所以時不時會發出一點呻吟的聲音，令松松等人相當尷尬。對此，黃穎君接受《香港01》訪問時，就笑稱：「呢個角色監製叫我做得姣啲，要用美色攞着數，而且喺劇入面同老公好恩愛，所以啲性暗示焗住係要我講，而且曉堯同素嘉都係黃花閨女。前排出街，有觀眾叫我有力嫂，我都好開心，自己未演過呢啲發姣嘅角色，好大挑戰！」

「有力嫂」係咪好省鏡先？（IG圖片）

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她更是《工展小姐選舉》冠軍！(IG圖片)

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現年30歲的黃穎君參選《2012年度香港小姐競選》入行，本身是香港大學（教育學士）的她就加入娛樂新聞台擔任主播以及拍攝劇集。之後，她又修讀中文大學（社會學文學碩士）以及香港公開大學（創意電影編劇課程），相當叻女！問到她當初為何會加入娛樂圈，她就稱：「趁年輕要試多啲嘢，做啲自己有興趣嘅嘢先會有興趣去keep住活力，同埋演藝嘅工作好多元化，演員每日接受的挑戰都好唔同，不繼學習，我亦都好鍾意呢種心跳加速嘅感覺！」至於堅持在學業上不斷進修，她就指：「讀完碩士最緊要係識到一班朋友，因為社會系的同學都係來自唔同行業，對我做戲或者了解人生係幫助好大。而個個都知學歷好多時都已經唔係幫你轉行或者搵工，所以讀書進修都係為興趣。」

黃穎君上年又出散文集《曾幾何時》，絕對是才女！(IG圖片)

黃穎君為了修讀碩士課程，離開娛樂新聞台！(IG圖片)

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除了事業和學業順利，黃穎君的愛情一樣得意！她在2015年下嫁節目《#後生仔傾吓偈》監製丘一峯，婚後二人經常在社交媒體放閃，羨煞旁人！黃穎君亦表示由於老公是同行，更能體諒自己的工作：「老公最大嘅鼓勵就係唔洗我做少奶奶俾我做自己鍾意做嘅嘢，呢樣好緊要，同我同行好明白我嘅作息時間同工作需要，如果唔係好難解釋。」她亦稱自己和老公都是向自己目標進發的人：「大家都係做呢一行，面對的困難都差唔多，所以都幾互相扶持。」

結婚4年，相當恩愛！(IG圖片)

對於自己事業目標，黃穎君就透露：「入行7年，喺tvb嚟講唔係一個好長嘅時間，希望嚟緊接到任何角色都手到拿來，令觀眾代入同有共鳴感好緊要。而家都有做《東張西望》，做主持嘅時候可以專業啲，希望帶到唔同感覺觀眾！」