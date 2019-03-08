【福爾摩師奶】陀背龍趙樂賢為生計做裝修工人：初頭唔敢俾同事知

「牡丹雖好，終須綠葉扶持！」TVB除了有不少當紅的小生花旦外，一班演技超班的綠葉演員亦為劇集添加了不少戲味。在新劇《福爾摩師奶》中，飾演「駝背龍」的趙樂賢入行至今14年，飾演過無數角色，雖沒有大紅大紫，但都給觀眾留下不少深刻印象。追演藝夢同時，趙樂賢亦是一位好爸爸，為了生活，他更身兼裝修工人。

現年39歲的趙樂賢2005年參加TVB第19期藝員訓練班入行，早期角色以跑龍套為主，由於常演出警察一類角色，故被誤認為真警察。2016年，在劇集《純熟意外》中飾演速遞員「吳耀達」一角，自殺戲份演繹出色而被觀眾大讚，更獲不少香港網民封為「TVB靚綠葉」。之後，他被好友鄭世豪邀請拍攝《仍堅持》MV，他亦在MV中首度公開自己另一身份──裝修工人。趙樂賢接受《香港01》訪問時講到：「初初都唔會同啲同事講自己副業係裝修工人，因為開頭都怕人覺得自己係低下工人，但之後都唔介意，始終都要搵食。（裝修搵得多？）比較唔穩定，所以兩份二缺一不可！」

趙樂賢在劇中是阿Ben的好兄弟。（電視截圖）

角色更多口吐白沬！（電視截圖）

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每份職業背後都有辛酸，更何況打兩份工？趙樂賢除了幾乎沒有假期好好休息，有時還會因為工作太辛苦而影響演出表現：「有一次，朝早開完裝修，油油油到隻手好攰，咁啱拍嗰場戲要做賊，要攞住電筒照住一個位，監製就話Cut，問我點解隻手咁震，咁我冇理由話畀佢知我開完裝修，唯有話唔好意思，再嚟過。的確，有時真係會令拍嘢時表現得冇咁好。」

趙樂賢2016年公開自己的副業！（MV截圖）

現時育有一子一女的他亦坦言曾多次感到氣餒，想放棄做演員全職做裝修：「每一次人生出現變化嘅時候都會諗放棄做演員，因為想有份穩定嘅收入，例如結婚、囝囝出世同囡囡出世。但每次都會突然遇到一啲好有發揮嘅角色呀或者又會遇到觀眾朋友嘅鼓勵，又堅持到落去。」趙樂賢亦不介意自己一直都配角，他稱：「初時梗係會想做主角，但做落去好快就知自己嘅定位喺邊，做綠葉咪做綠葉囉，最緊要做好本份，只要比心機，一定會有人留意到。」

趙樂賢不時會兒女出席宣傳活動！(FB照片)

對於事業目標，趙樂賢感謝太太多年的支持並稱：「佢成日叫我鍾意就去堅持，但其實演咩都唔緊要，只要一直有得演落去。（咩都接？）一向都係。而且而家唔會諗自己咁多，小朋友嘅生活一定行先。」