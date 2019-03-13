三大單車女神踩單車片宅男狂追看　仲係三項鐵人堅有實力

早前10A港姐麥明詩拍攝節目《單車遊學團》（暫名），在踩單車橫跨5國到柬埔寨的旅程中不幸炒車一事成為熱討話題，「單車旅行」的議題再度備受關注。但其實踩單車四處遊覽所需要的體力、技術和裝備都非常嚴格，而且有一定危險性，即使沿途風景再美，「單車旅行」都嚇怕不少女士！不過，凡事總有例外，單車環島遊勝地台灣孕育了多位單車美女！她們不怕過程艱辛、意外炒車、腿部變粗的風險，騎上單車四處遊覽兼開直播與網友分享沿途美景，而且樣貌標緻，被一眾網友封為「單車女神」！

左起）Linda、松哥、星飛雅。（Instagram）

「單車女神」同是三項鐵人！

能夠成為「單車女神」，顏值當然少不了，不過重點還是她們所到之處，風景如畫，何謂「靚人靚景」。其實除了台灣之外，她們的騎跡還遍佈其他國家，尤以日本最多，當中Linda更去過泰國和澳洲。別以為她們三位只是騎功了得，其實她們同時亦有參加三項鐵人賽事，真正上山下海瓣瓣掂。

Linda：

+ 6 + 5 + 4

松哥：

+ 6 + 5 + 4

星飛雅Cynthia：

+ 7 + 6 + 5

踩單車拍片必備：Center Mount

雖然很多人都希望可以把騎車的過程紀錄下來，但畢竟騎車的安全才是最重要，絕不應該單手拿電話兼單手騎車！所以作為單車直播主，直播的配作最重中之重。Linda最近就拍攝了一段影片介紹自己的直播裝備，是由其中一款龍頭固定座改裝而成，加上額外的兩條支架，成功將車錶、外置充電器、電燈以及直播／拍片用的手機4樣配件同時放置在龍頭支架上。而單車專用的防水防風電話套亦要改裝，原因是保護電話的膠片會影響鏡頭攝錄的質素，導致畫面會非常模糊不清，加上長期使用非常耗電，所以Linda將所有影響到鏡頭拍攝的透明膠狠心剪去，再於電話套底部開洞方便插入充電線。但切記要注意安全，龍頭固定座上的所有物件都不應該遮擋到自己的視線，始終安全才是最重要的一環！