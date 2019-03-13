Supper Moment與謝安琪大唱金曲　預告今年會推出紀錄片

組合Supper Moment昨晚出席首屆《KKBOX香港風雲榜》，並為活動擔任「風雲大使」，樂隊主音陳仕燊（Sunny）表示：「好大感受，特別係喺香港今次係首屆，以前我哋都係做觀眾㗎啫，或者喺電視度睇，今年係香港第一屆，並且我哋做風雲大使呢個身份，所以特別感恩，同埋可以同謝安琪首次喺台上面去做更加長時間嘅crossover，係特別開心嘅。」

對於上到更大的舞台，Supper Moment謙虛表示：「感觸就有嘅，幸運亦都佔好大部分。」（葉志明攝）

對於再度與謝安琪合作，Supper Moment坦言有新火花，「佢對表演嘅要求好高，我哋喺中間都有好多交流同火花啊今次。」在台上，Supper Moment與謝安琪演唱多首歌曲，當中更唱了Lady Gaga與Bradley Cooper的《Shallow》，令樂迷大飽耳福，Supper Moment說是他們的意思去唱這首歌：「因為係今年睇過咁多戲，呢套係一套好深刻嘅電影，特別係呢首歌，聽埋佢對白再聽呢首歌，係特別有感覺喺度嘅。」

Supper Moment指上一次與謝安琪合作是為對方的演唱會擔任表演嘉賓。（梁碧玲攝）

早前Supper Momenr在澳門完成了兩場演唱會，他們直言：「係我哋第一次喺澳門可以加開到，要多謝我哋嘅樂迷啦，同埋主辦方佢哋嘅信任啦，同埋兩場嘅反應都好好，非常感動嘅。」而他們也預告今年會有兩個特別企劃，雖然不能夠透露太多，Sunny稱：「我哋都會繼續錄音工作嘅，同埋都會去台灣同美國錄音，有兩個計劃會推出。除咗呢兩個計劃之外仲有一啲嘅，可能之前嗰兩年，或者有啲時間你哋都會見到，點解我哋身邊嘅朋友會拎住camera係咁影住在場嘅觀眾睇show嘅反應，或者係一啲我哋生活嘅日常，其實我哋係嘗試會去做一個documentary（紀錄片），希望今年可以剪輯完成。」

Supper Moment表示今年也希望可以繼續開演唱會，除香港地區外，廣東地區會是首選。（梁碧玲攝）