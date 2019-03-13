【福爾摩師奶】「開膛手」嫌疑人逐個數　呢兩位極有嫌疑！

TVB懸疑查案新劇《福爾摩師奶》上回講到一夫（黃智賢飾）、狄練目（徐榮飾）及時營救因爐頭失火而慘被燒的妹娣（陳煒飾），妹娣怒極，持刀指向陰司財（鄭敬基飾）和烈爺（吳瑞庭飾）。另外，又講到一夫和高醫生（陳嘉輝飾）察覺油麻地有人販賣可疑神仙水，事件並不尋常。一夫以身犯險試喝神仙水，結果產生幻覺，除了見到自己和妹娣跳舞外，亦見到自己的心魔，打扮與菲臘（布偉傑飾）一樣，令「開膛手」的嫌疑人又增加一名！

大家睇咗咁耐有咩頭緒?（劇照）

目前為止，「開膛手」的嫌疑人分別是…

1. 爵士菲臘費查（布偉傑飾）

爵士連小三都有，仲有咩做唔出？（劇照）

點撃下圖看疑點！

+ 3 + 2

2. 巡警道白威廉（郭栢榮飾）

松松一直懷疑白威廉！(IG圖片)

點撃下圖看疑點！

3. 管家關一夫（黃智賢飾）

阿Ben都越嚟越奇怪！（劇情）

點撃下圖看疑點！

4. 魏素嘉（陳瀅飾）

會唔會仲爆過情婦？（電視截圖）

+ 2

除此之外，陳瀅亦在拍攝期間亦在IG上載了一張自己與喬局紳（林韋辰飾）一同乘船的畫面，雖劇集至今從未提及二人的關係，但林韋辰近年大多飾演奸角為主，他在較早前接受《香港01》訪問時透露自己的角色並不簡單，因此陳瀅和林韋辰極有可能就是最後的「開膛手」！

唔通真係佢哋？（IG截圖）