【皓鑭傳】厲皇后寧靜超「直白」唔驚得罪人　離婚後又大玩姐弟戀

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》中，趙國皇后厲氏（寧靜飾）高貴大方，為人冷酷又聰明，給人一種極重的霸氣感覺。撇除劇中的她心機陰沉心狠手辣一面，現實中的寧靜亦似乎同厲皇后的某些個性十分相似。46歲的她在娛樂圈中出了名夠「直白」，任何說話都好敢講不怕得罪人，又玩閃婚放棄事業去美國，離婚後又玩相差11歲的姐弟戀等等，每個舉動都好做自己非常霸氣，在現實生活中活得根本像是一位「女王」。

寧靜飾演的厲皇后集聰明高貴一身，非常有霸氣。（網上圖片）

出道29年的她近年來在各大綜藝節目上的表現就最令人印象深刻，2015年她參加真人騷《花兒與少年》同內地女星鄭爽不和吵架，就最為令人驚嚇。一次她們在英國進行拍攝時，身為導遊的鄭爽就安排了許多行程，或許因為為了盡趕行程的關係，寧靜情緒暴走非常不滿：「你們自己去吧，我不去。我不玩，我也不參加。睡的時間不夠，這樣搞下去要二十天怎麼玩啊！天天都這種情勢，大家覺得好嗎？大家都有需求，就像你們覺得一定要吃頓好的，那我一定要睡個好覺過分嗎？」最後同鄭爽不歡而散。

寧靜個性非常直白，節目中同鄭爽吵架。（網上圖片）

最後鄭爽都不歡而散。（網上圖片）

除此之外，她更在蔡康永節目《恕我直言》中炮轟影后章子怡，認為對方在《我就是演員》的講評中根本就是個人觀點而已：「表演太簡單了，就是一種感受，感受完了然後你就抒發就完了，哪有那麼多講來講去那麼多，你平時跟人講話的時候，那就是最自然的表演，為什麼要去學習一些奇奇怪怪的東西。我是覺得電視劇演員，電影演員幾乎是可以零技術就上去演的，只要你能放下來，只要你不緊張就正常說話，你戳那就說話就行了。」最後搞到蔡康永都崩潰控制不住她。

另外，寧靜更直白表示女明星根本就沒有「凍齡」一說，一句說話否定了曾經被封為「凍齡女神」的女星：「哪裡有甚麼凍齡，洗了臉大家都黃臉婆。尤其演員，長期在這種鎂光燈下面，實際上比紫外綫更強烈的。」直白做自己的個性令人懼怕。就好似厲皇后般只要阻礙她去路的人不用多說解釋，直接殺掉即可。

她亦炮擊過不少女明星。（網上圖片）

有「寧老大」之稱的她婚姻生活更為精彩，在24歲時因為同美國演員Paul Kersey拍攝電影《紅河谷》因戲生情就玩閃婚，之後就放棄演藝事業遠赴美國定居，隔年1997年就為老公生下一子，過著相夫教子的生活。奈何因為雙方文化差異同她不歸於平淡的想法，這一段婚姻就在2011年時宣佈結束，自己就帶回兒子返中國生活，劇接劇拍不停再次成為炙手可熱的女明星。

24歲下嫁美國演員Paul Kersey。（網上圖片）

46歲的她在離婚後三年再有第二段戀情，在節目《超級訪問》中承認同相差11歲的演員王小毅發展姐弟戀，不隱滿自己戀情的行勁令人驚嘆。比起其他女明星她似乎活得更生活化。她有厲皇后的美貌﹑高貴氣質﹑膽量及霸氣，難怪演起厲皇后一角如此淋漓盡致，一點都不輸主角吳謹言。

有網友指出後面的男孩子就是她的兒子。（網上圖片）

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